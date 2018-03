Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B 105

Kirchdorf. Drei Verletzte, zwei davon schwer, forderte ein Unfall auf der Bundesstraße 105 bei Kirchdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Dienstagmorgen.

Der 69-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr mit einer Beifahrerin den Siedlungsweg aus Richtung Kirchdorf (Siedlung) kommend in Richtung B 105 und bog auf diese in Richtung Stralsund ab. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des aus Richtung Stralsund kommenden 31-jährigen Fahrers mit seinem Audi, der weiter in Richtung Greifswald fahren wollte. Es kam trotz Ausweichmanövers des 31-Jährigen zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wonach der Audi von der Fahrbahn geschleudert wurde.

Alle Pkw-Insassen aus der Gemeinde Sundhagen sind verletzt worden, der Skoda-Fahrer sowie die Beifahrerin schwer und der Audi-Fahrer leicht. Sie sind mittels Rettungshubschrauber beziehungsweise Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Bundesstraße war zur Verkehrsunfallaufnahme und zum Abtransport der Fahrzeuge etwa eine Stunde voll gesperrt.

Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Sundhagen aufgenommen werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 10 000 Euro geschätzt.

OZ