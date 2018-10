Kirch Baggendorf

Seit Freitagabend wird die zwölfjährige Lara-Marie Martens aus Kirch Baggendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hat das Kind um 7.40 die Wohnung der Eltern verlassen und wurde zuletzt am Freitag um 8.30 in Grimmen am Bahnhof bei der dortigen Bushaltestelle gesehen.

Die Gesuchte ist etwa 155 Zentimeter groß, von kräftiger Gestalt und hat blonde Haare.

Sie trägt eine pinke Jacke, eine dunkle Hose und rosafarbene Turnschuhe der Marke "Kappa".

Die Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos. Die Beamten bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326570, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

sal