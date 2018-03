Das Rathaus von Ribnitz-Damgarten gehört neben dem Bernsteinbrunnen zu den Wahrzeichen der Stadt. Das Kunstmuseum Ahrenshoop wurde 2014 mit dem Landesbaupreis Mecklenburg-Vorpommern prämiert. Die Stadtkirche Marlow wurde im 13. Jahrhundert errichtet und gehört zum historischen Stadtkern. Neben den beiden erhaltenen Kornmühlen in Bad Sülze wurde die dritte Windmühle in den 70er Jahren abgerissen. In der St.-Marien-Kirche in Barth steht die Buchholz-Orgel mit den meisten historischen Orgelpfeifen Deutschlands. Westlich von Prerow befindet sich der Darßer Ort mit dem alten Leuchtturm und der Naturausstellung Natureum. Das Kurhaus Zingst wurde im Jahr 1998 neu gebaut und im April 2000 eröffnet.