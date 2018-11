Barth

Am Mittwochmittag wurde in Barth ein Junge bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfall erreignete sich gegen 13.20 Uhr auf der Straße Uhlenflucht in Barth. Ein 12-Jähriger fuhr mit seinem Rad auf dem linken Gehweg neben der Fahrbahn aus Richtung Barthestraße kommend in Richtung Amselweg. Eine 32-jährige Fahrerin, die entlang der Straße Vogelsang fuhr, wollte an der Einmündung zur Uhlenflucht nach rechts in Richtung Barthestraße einbiegen.

Dabei sah die Fahrzeugführerin den Jungen offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 12-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt rund 1300 Euro.

Anika Wenning