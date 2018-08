Barth

Vor den Toren des Amphitheaters hält ein Toilettenwagen mit drei Mobilklos auf der Ladefläche. So richtig weiß der Fahrer aber nicht, wo er damit hin soll und kontaktiert den Veranstaltungsleiter. „Von der Firma hab ich gar keine bestellt“, sagt Heiko Fritz etwa ratlos. Nach einem kurzen Telefonat klärt sich schnell auf, dass die stillen Örtchen für die Cateringfirma geordert wurden. „Fürs Gelände würden die auch gar nicht ausreichen“, sagt Heiko Fritz.

Karten gibt es für 68 Euro an der Abendkasse. Auch Tagestickets sind erhältlich. Donnerstag für 20 Euro, Freitag und Samstag für je 30 Euro.

Vom kleinen Metalabend zum 3-Tages-Festival

So kurz vor Festivalbeginn ist das Gewusel immer groß, sagt der 43-Jährige. Mehr als 1000 Besucher werden ab heute in Barth erwartet. Dabei hat alles einmal ganz klein angefangen. „Mit meinen damaligen Bandkollegen von ’Fenrir’ saß ich im Donnerwetter, einer Kneipe in Barth“, erinnert sich Heiko Fritz, „und wir haben überlegt, wo wir denn mal auftreten können“. Dann kam den Jungs die Idee mit der Freilichtbühne und nach dem Okay des damaligen Bürgermeister Mathias Löttge war das Barther Metal Open Air geboren. 100 Leute schauten damals vier lokalen Bands beim Rocken zu.

Für die Organisation den Jahresurlaub nehmen

Dass da mal 20 Jahre draus werden, habe er nie gedacht, sagt Heiko Fritz. Inzwischen hat er zahlreiche Helfer an seiner Seite und beschallt jedes Jahr die Metalheads mit Pagan-, vor allem aber Blackmetal. Dabei wird der 43-Jährige vom Barther Verein Rock und Mittelalter unterstützt, ganz besonders aber auch von seiner rechten Hand Arne Rudolph. Der 31-Jährige arbeitet eigentlich als Fachkraft für Schutz und Sicherheit, hat sich in den vergangenen Jahren aber immer mehr auf den Bereich Veranstaltungssicherheit spezialisiert. „Das ist hier jetzt mein Jahresurlaub“, sagt er, „ich koordiniere die Abwasserfahrzeuge, die Parkplatzeinweiser und bestimme, wer wann auf den Hof fährt“. Auch sorgt er dafür, dass die Crewmitglieder ihre Pausen einhalten und alle gut verpflegt werden.

40 Helfer packen mit an

Früher hat Heiko Fritz all das noch alleine gewuppt. „Da habe ich fast die Grätsche gemacht“, sagt der Mann, der eigentlich Diplom-Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker ist. Umso erleichterter ist er, dass er inzwischen gut 40 helfende Hände an seiner Seite weiß. Eine davon ist Jennifer Lüdtke. Die 19-Jährige ist in diesem Jahr bereits das zweite Mal auf dem Festival dabei – als sogenannter Runner. „Wenn irgendwo Not am Mann ist, dann laufe ich“, sagt die Studentin. Das kann am Einlass bei der Ausgabe der Bändchen oder auch beim Einweisen auf dem Parkplatz der Fall sein. Und ganz nebenbei bekommt sie die Auftritte ihrer Lieblingsbands mit.

Festival ist jedes Jahr ein Risiko

Und auch trotz all dieser Freiwilligen und den Helfern aus dem Verein ist das Festival jedes Jahr ein hohes Risiko. „Es wird alles immer teurer“, sagt Heiko Fritz. „Am heftigsten schlagen Licht- und Tontechnik, die Sicherheitsleute und natürlich die Bands zu Buche“. Um all die Musiker unterzubringen, hat Heiko Fritz das Jugend- und Freizeitzentrum vom Barther Segler-Verein und eine Ferienwohnung gemietet. „Viele der Bands campen aber auch direkt vor Ort“, sagt er.

Veranstalter mit viel Herzblut

Dennoch, trotz aller Risiken und der aufwändigen Vorbereitung, das Festival ist für Heiko Fritz, der als einziger von Anfang an dabei ist, eine Herzensangelegenheit. „Das ist irgendwie mein Lebenswerk, das kann man bei 20 Jahren schonmal sagen“. Die Gäste schätzten die familiäre Atmosphäre im Park und die relativ geringe Besucherzahl. „Bei den richtigen Metalfans sind die kleinen Festivals im Kommen“, sagt Heiko Fritz. „Wenn man auf Veranstaltungen wie in Wacken sechs Euro für ’ne Flasche Wasser bezahlt, dann macht das ja keinen Spaß mehr“, ergänzt Arne Rudolph.

Dana Frohbös