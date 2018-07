Ribnitz-Damgarten

Wochenlang gab es im vergangenen Jahr Theater um den Abriss des Hauses mit der Nummer 57 im westlichen Teil der Langen Straße in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen). Seit Ende 2017 ist jedoch abermals nichts passiert. Bauzäune und eine Menge Schutt prägen das Bild an der Stelle. Nun gibt es jedoch offenbar einen ersten Schritt in Richtung Lösung. „Ein Vertrag zur Beräumung ist unterschrieben“, teilte Jens Stadtaus auf Anfrage mit. Der Ribnitzer Rechtsanwalt vertritt den Eigentümer des Grundstücks.

Rückblick: Im Zuge des Abrisses des Gebäudes hatte es im vergangenen Jahr immer wieder Ärger gegeben. Der ehemaligen Abrissfirma wurde vorgeworfen, gepfuscht zu haben., unter anderem soll sie Nachbargebäude beschädigt haben. Mittlerweile beschäftigt sich Anwälte damit.

Nun ist eine neue, seriöse Abrissfirma gefunden worden, wie Jens Stadtaus sagt. Das Problem: Das Grundstück ist mit Asbest kontaminiert, die Entsorgung an spezielle Auflagen gebunden. Das treibt die Kosten in die Höhe. „Wichtig ist, dass die Entsorgung jetzt vernünftig und fachgerecht passiert“, sagt Jens Stadtaus. Wann es genau losgehen soll, ist noch unklar. „Ziel ist es aber, das Grundstück noch in diesem Jahr freizuräumen.“

Wie es danach weitergeht, dazu machte Stadtaus keine Angaben. Auf dem Grundstück soll eigentlich ein Wohnhaus entstehen. Gerüchte, das Grundstück werde wieder verkauft, bestätigte er nicht.

Das ursprüngliche Gebäude wurde über Generationen von der Kaufmannsfamilie Eggebrecht genutzt. 1868 erwarb Kaufmann Heinrich Friedrich Eggebrecht das Haus. Eggebrecht handelte mit Eisen-, Kurz-, Porzellan- und Glaswaren, Werkzeugen sowie Haus- und Küchengeräten.

Niemeyer Robert