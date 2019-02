Ahrenshoop

Bis zu zehn Euro je Quadratmeter Kaltmiete will das Ostseebad Ahrenshoop für die sechs neuen Wohnungen im Ortsteil Niehagen kassieren. Dazu kommt eine Betriebskostenpauschale von zunächst drei Euro je Quadratmeter. Laut Bürgermeister Hans Götze (Einzelbewerber) werde mit einer Kaltmiete ab 9,30 Euro eine kostendeckende Bewirtschaftung möglich. Am Donnerstag wollen die Gemeindevertreter des Ostseebades über die zu zahlende Miete entscheiden. Laut Vorlage haben sie einen Spielraum von neun bis zehn Euro Kaltmiete pro Monat. Die Eckwerte sind zuvor während einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Gremiums abgesteckt worden.

Damit schafft die Kommune am Bodden keinen sozialen Wohnungsbau. Das weiß auch der Bürgermeister. Nach Abriss des baufälligen Gebäudes auf dem Grundstück hat die Kommune 1,2 Millionen Euro locker gemacht, um sechs Wohnungen in einer Größe von knapp 50 bis knapp 60 Quadratmetern zu schaffen. Fertig soll der Bau September/Oktober dieses Jahres sein. Angesichts der aktuellen Situation auf dem Bausektor hatte sich Hans Götze in der Vergangenheit froh gezeigt, überhaupt eine Baufirma für das Projekt gewinnen zu können. Dazu: Bei kommunalen Auftraggebern würden die Firmen gleich noch einmal zehn Prozent auf die Bausumme drauflegen, hatte der Bürgermeister während einer Sitzung der Gemeindevertretung gesagt.

Bedingungen für Mieter

Immerhin: Für gut 725 Euro stellt die Kommune Wohnraum zur Verfügung. Laut Beschlussvorlage sollen die sechs Wohnungen nur an Mieter vergeben werden, die entweder einen Arbeitsplatz in dem Ostseebad nachweisen können beziehungsweise ihren Hauptwohnsitz oder ihren Lebensmittelpunkt in Ahrenshoop haben. Dass mit einem Einkommen etwa aus der Gastronomie die Miete nur schwerlich aufzubringen ist, weiß auch der Bürgermeister. Für Normalverdiener, sagt Hans Götze, sei die anvisierte Miete gerade noch machbar. Doch darf die Kommune nicht unterhalb der für sie fälligen Kosten vermieten. Anderenfalls stelle das eine Subvention mit öffentlichen Geldern dar.

„Wir haben die hohen Bodenrichtwerte“, klagt Hans Götze. Die flössen in die Berechnung der Miete mit ein, sodass eine vergleichsweise hohe Kaltmiete zustande komme. Der Bürgermeister kann sich aber vorstellen, dass Unternehmen mit Mietkostenzuschüssen dazu betrügen, Mitarbeitern Wohnraum nahe des Arbeitsplatzes zu verschaffen. Denn auf der Halbinsel gilt aktuell nicht die Bezahlung in Gastronomie und Hotellerie als Ursache für den Fachkräftemangel, sondern fehlender Wohnraum für Beschäftigte in der Branche. Es gebe dennoch bereits einige Mietinteressenten.

Ideen in Kommunen

Ähnliche Erfahrungen hat das Seeheilbad Zingst gemacht. Dort entstanden unter kommunaler Regie knapp 60 Mietwohnungen. Kaum war deren Bau bekannt, wurde die Verwaltung von Interessenten geradezu überrannt. Als jedoch der tatsächliche Mietpreis ausgerechnet war, schwand das Interesse an einer neuen Wohnung zusehends.

Eine ganz andere Idee hält sich in Wieck. Bürgermeister Bernhard Evers favorisiert, Interessenten Grundstücke für Eigenheime zu offerieren. Durch Wohneigentum werde eine Integration in den Ort befördert, zudem sei Wohneigentum eine Rücklage fürs Alter.

Timo Richter