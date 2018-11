Barth

In der vergangenen Woche ist die Baustelle Holzreiterwall/Bleicherwall für den zweiten Bauabschnitt der westlichen Altstadtumfahrung eingerichtet worden, am Mittwochabend fand im vollen Rathaussaal die Informationsveranstaltung für die Anwohner statt. Klaus-Peter Muderack vom Marlower Planungsbüro „Voss & Muderack“ erläuterte den Anwesenden die geplante Umsetzung des Vorhabens, das der Entlastung des Innenstadtverkehrs dienen soll. Gleich zu Beginn wurde darüber informiert, dass die Kosten aufgrund der Konjunktur in der Baubranche seit der Planung im Jahr 2014 (2016 wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt) um 150 000 Euro gestiegen seien. Geplant ist die Errichtung einer 5,75 Meter breiten Asphaltstraße, die im Wesentlichen der Trasse des alten Holzreiterwalls folgt und über das Gelände der früheren Bäckerei „Ewert“ in die Barthestraße einmündet.

Schutz für die Bäume

Parallel dazu soll auf der Krone des Bleicherwalls ein kombinierter Geh- und Radweg entstehen. Aufgrund des Alleenschutzgesetzes weist dieser Teil des Vorhabens jedoch einige Besonderheiten auf, von denen auch die Grundstücksanlieger betroffen sind. Man habe mit der Naturschutzbehörde vereinbart, zum Schutz der Baumwurzeln den Boden nicht allzu tief auszukoffern. Stattdessen werde zwischen den Baumreihen ein sogenanntes Planum errichtet, das als Auflage für das TTE-System diene, erklärte der Planer. Dabei handelt es sich um vorgefertigte, miteinander verbundene Kunststoffraster, die in diesem Falle mit Betonsteinen gefüllt werden. Weil die Grundstücke im Sanierungsgebiet liegen, kommen auf die Anwohner lediglich die Kosten für die Gestaltung der privaten Grundstückszufahrten zu.

Eine Diskussion entspann sich nach der Ankündigung des designierten Bürgermeisters Friedrich-Carl Hellwig, den neuen Weg nur für Pkw bis zu einem Gewicht von 2,8 Tonnen zuzulassen, wodurch einige Anwohner ihre Heizöl- oder Möbelanlieferungen beeinträchtigt sahen. „Schon jetzt ist es nicht gestattet, den Bleicherwall mit Lkw zu befahren“, stellte Hellwig klar.

Leitung muss erneuert werden

Die Diskussion wurde teilweise hitzig, als Klaus-Peter Muderack das Ergebnis einer kürzlichen Untersuchung der alten Regenentwässerung der Grundstücke auf der Bleicherwall-Seite sowie mögliche Lösungsvarianten vorstellte. Danach lässt sich der Bleicherwall in drei Bereiche gliedern: den nördlichen Abschnitt mit einigermaßen intakter Leitung, die noch für einen gewissen Zeitraum genutzt werden kann, einen mittleren, der in den 90er Jahren durch eine Inlinerleitung instand gesetzt worden ist sowie den südlichen Abschnitt, etwa beginnend am Feuerlöschteich. Dort ist der Leitungszustand so desolat, dass ein sofortiger Neubau unumgänglich wäre.

Einer Weiternutzung der alten Trasse steht aber wieder der Baumschutz im Wege, denn mittlerweile ist sie von Baumwurzeln durchsetzt. Der Planer brachte deshalb als Alternativen den Bau einer neuen Leitung über die Grundstücke oder deren Anschluss an die in den 1990er Jahren abwassertechnisch erschlossene Bleicherstraße ins Gespräch. Auch wäre der Bau einer weiteren Leitung mit erheblichen Kosten für die Anlieger verbunden, weil jedes Grundstück laut Satzung nur einmal angeschlossen werden dürfe. „Der Eigenbetrieb Abwasser hat satzungsgemäß nicht das Recht, für solche Zwecke sein Vermögen anzugreifen, in das alle Barther Grundstückseigner eingezahlt haben“, klärte der Bauamtsleiter und amtierende Bürgermeister Manfred Kubitz auf.

Problem Dank Baumaßnahme entdeckt

Beide Varianten stießen auf teilweise heftigen Widerstand aus den Reihen der Zuhörer: Zum einen seien ihre Grundstücke bis an den Bleicherwall heran bebaut, andererseits ließen sich Anschlussleitungen zur Bleicherstraße nur mit großem Aufwand durch die Häuser hindurch verlegen. „Das Problem ist nicht durch die Baumaßnahme entstanden, sondern durch die auf 40 Jahre begrenzten Haltbarkeit der alten Betonleitung. Dank der Baumaßnahme haben wir es nur rechtzeitig entdeckt“, versicherte Friedrich-Carl Hellwig.

Als die Regenentwässerung in der Bleicherstraße in den 1990er Jahren gebaut wurde, habe man den Anliegern gestattet, ihre alten Anschlüsse auf der Bleicherwall-Seite weiterzunutzen, erinnerte sich Manfred Kubitz. Allerdings sei das mit der Maßgabe geschehen, dass die Bleicherwall-Leitung irgendwann außer Betrieb gehe. „Einige Grundstückseigentümer ließen sich damals sofort an die Bleicherstraße anschließen, andere schoben es hinaus und vergaßen den Sachverhalt offensichtlich“, sagte der Bauamtsleiter am Montagabend.

Klaus-Peter Muderack, Manfred Kubitz und Friedrich-Carl Hellwig versprachen, auf Basis der neuesten Erkenntnisse – die Leitungsuntersuchung war erst wenige Tage zuvor erfolgt – nach einer tragbaren Lösung für alle Beteiligten zu suchen. Wenn es soweit sei, würden die Anwohner erneut zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Volker Stephan