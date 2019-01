Barth

Das zukünftige Barther Bürgerhaus, die ehemalige Fritz-Reuter-Schule, nimmt langsam Form an. „Der Fassadenanstrich ist bis auf die Seitenwände fertig“, informierte Bauamtsleiter Manfred Kiebitz bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen hätte man die Arbeiten allerdings unterbrechen müssen. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeiten bereits Ende November vergangenen Jahres abgeschlossen sind, damit das Gerüst abgebaut werden kann (die OZ berichtete). „Bei unter fünf Grad und bei sehr viel Regen kann der Anstrich aber nicht gemacht werden. Deshalb ist die Fassade noch nicht komplett fertig“, erklärte Manfred Kubitz die Verzögerung.

Dafür gehe es im Gebäude voran und die Innenputzarbeiten hätten begonnen. Auch die Vorplanung für das Vineta-Konzept sei fertiggestellt. „Wir hatten ein Büro in Berlin damit beauftragt. Ich finde die Planung sehr gelungen“, sagte der Bauamtsleiter. Die Kostenschätzung liege allerdings bei rund einer Million Euro. „Wir bemühen uns derzeit, einen Termin beim Ministerium zu bekommen, um eine mögliche Förderung zu erhalten“, sagte Manfred Kubitz. Denn diese Kosten seien bei der derzeitigen Planung noch nicht einrechnet. Einen Großteil der Kosten würde allein die Ausstattung ausmachen. Das Thema Vineta soll im neuen Barther Bürgerhaus unter anderem im Foyer, im Kinderspielzimmer sowie im großen Saal eine Rolle spielen. An interaktiven Stationen können sich große und kleine Besucher zu dem Thema informieren. Im Anschluss an die Putzarbeiten müssten unter anderem die Arbeiten für Heizung, Lüftung und Sanitär ausgeschrieben werden.

Termin der Fertigstellung verzögert sich weiter

Immer wieder war es in der Vergangenheit bei der Sanierung der ehemaligen Fritz-Reuter-Schule zu Verzögerungen gekommen. Als die Arbeiten im Januar 2017 begannen, war man noch von einer Eröffnung des Bürgerhauses im Frühjahr/Sommer vergangenen Jahres ausgegangen. Bereits im August vergangenen Jahres musste allerdings eine Zwangspause auf der Baustelle eingelegt werden. Der Termin der Fertigstellung wurde immer weiter nach hinten verlegt. „Derzeit gehen wir davon aus, dass das Bürgerhaus im ersten oder zweiten Quartal 2020 fertig ist“, erklärte Manfred Kubitz am Montag auf OZ-Nachfrage.

Nach der Fertigstellung wird es im Barther Bürgerhaus für Einheimische und auch Touristen verschiedene Angebote geben. So werden neben der Stadtinformation unter anderem auch die Bücherei und das Kulturhaus HdW in das Gebäude einziehen. Zudem wird es im Dachgeschoss einen Veranstaltungssaal mit bis zu 250 Plätzen geben. Ging man zunächst von einer Investitionssumme von 2,1 Millionen aus, von denen 1,6 Millionen Euro aus dem Stadtsanierungstopf des Städtebauförderprogramms stammen, liegt die korrigierte Kostenschätzung deutlich drüber. Sie geht von insgesamt mehr als 2,9 Millionen Euro aus. Ein entscheidender Grund sind die gestiegenen Kosten im Baugewerbe.

Stillstand auf dem Papenhof

Und auch bei der zweiten großen Baustelle in Barth, dem Papenhof, kommt es derzeit zu Verzögerungen. Wie der Bauamtsleiter informierte, sei der Statiker schwer erkrankt. „Er kann seine Aufgabe nicht fortsetzen und wir müssen für die Neuvergabe wieder drei Angebote einholen“, sagte der Bauamtsleiter. „Der neue Statiker muss sich dann natürlich auch erst einmal einarbeiten. Das wirft uns auf jeden Fall um Wochen zurück.“

Anika Wenning