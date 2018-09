Barth

Platzt der angestrebte Termin für die Bürgermeisterwahl in Barth (Vorpommern-Rügen)? Einige Stadtvertreter haben jetzt einen Antrag gestellt, die Wahl zu verschieben. Angesetzt war die Abstimmung über das neue Stadtoberhaupt für den 4. November. Nun soll sie zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, sofern die Stadtvertretung selbst zustimmt. Um eine schnelle Entscheidung zu finden, wurde für den morgigen Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung der Stadtvertretung einberufen. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Rathaussaal in Barth.

Alle Fraktionen vertreten

Gestellt wurde der gemeinsame Antrag von Stadtpräsident Ernst Branse (CDU-Fraktion) und den Stadtvertretern Peter Hermstedt (FDP-Fraktion), Dr. Henning Heyden (Einzelbewerber), Dirk Leistner (Vorsitzender der FDP-Fraktion), Jens Schriefer (FDP-Fraktion), Frank Selchow (Wählergemeinschaft „Bürger für Barth“), Andy Wallis (SPD-Fraktion) und Lothar Wiegand (Vorsitzender Fraktion „Die Linke“).

Hintergrund des Vorstoßes ist die Besetzung des Gemeindewahlausschusses. Dem gehören neben Gemeindewahlleiter Maik Schewelies (Leiter des Bürgeramtes) als Ausschussvorsitzenden und seiner Stellvertreterin Juliane Stroth (Leiterin des Amtes für Innere Verwaltung) fünf weitere Mitglieder an. Der Ausschuss wurde zur letzten Kommunalwahl 2014 berufen und ist auch für die anstehende Bürgermeisterwahl zuständig. Erst zur Kommunalwahl im kommenden Jahr wird ein neuer Wahlausschuss berufen.

Allerdings tauchte in der späteren amtlichen Bekanntmachung der Besetzung des Wahlausschusses im Vergleich zur ursprünglichen Besetzung ein neuer Name auf. „Das vormalige Mitglied des Wahlausschusses hat, entgegen der Erklärung des Wahlleiters, mitgeteilt, dass es für eine weitere Mitarbeit im Wahlausschuss nicht zur Verfügung steht. Ohne jegliche Information der Stadtvertretung, insbesondere unter Nichtbeachtung der Regelungen des Landes-Kommunalwahlgesetzes, wurde es ersetzt“, heißt es in der Begründung zu dem Antrag.

Anfechtung der Wahl?

Weil die Rechtsgrundlage dieser Umbesetzung und auch deren chronologischer Ablauf nicht mehr nachzuvollziehen seien, entspreche der Wahlausschuss nicht den gesetzlichen Anforderungen. Deshalb bestehe die Gefahr, dass die eigentliche Wahl des Bürgermeisters aus diesem Grund angefochten werden könnte.

Zudem würden auch die öffentlichen Bekanntmachungen der Sitzungen nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Ein weiterer möglicher Anfechtungsgrund.

Um Rechtssicherheit zu schaffen, soll deshalb der Ausschuss von seinen Aufgaben entbunden werden. Die Stadtvertretung solle die Wahlorganisation insgesamt neu regeln, eine neue Wahlleitung wählen sowie Vorschläge für die Berufung der Mitglieder des Wahlausschusses machen.

Und das würde vor allem Zeit kosten. Statt am 4. November müsste deutlich später gewählt werden. Eigentlich muss die Wahl nach den gesetzlichen Fristen aber bis spätestens Dezember stattfinden. Da auch hier ein Termin schwer einzuhalten wäre, soll deshalb bei der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen als Rechtsaufsichtsbehörde eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden.

Widerspruch angekündigt

Ob es so weit kommt, wird die Stadtvertretersitzung am Donnerstag zeigen. Die Kreisverwaltung hat zumindest angekündigt, einem Beschluss für einen neuen Wahltermin zu widersprechen. „Es ist keine Aufgabe der Barther Stadtvertreter, den Gemeindewahlausschuss zu berufen“, teilte Kreissprecher Olaf Manzke auf Nachfrage mit. Denn: Im Dezember 2008 hatte die Stadtvertretung beschlossen, „die Aufgaben des Gemeindewahlleiters insgesamt auf den Amtsvorsteher und die Aufgaben des Gemeindewahlausschusses auf einen von der Gemeindewahlbehörde zu berufenen Wahlausschuss zu übertragen“. Heißt also: Eigentlich würden der Amtsausschuss bzw. die Verwaltung über die Besetzung des Wahlausschusses bestimmen, nicht die Stadtvertretung.

