Barth

Es gibt einen weiteren Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in Barth. Nach Matthias Löttge und Mario Galepp (die OZ berichtete) will nun auch Friedrich-Carl Hellwig die Nachfolge von Dr. Stefan Kerth antreten, der ab Oktober das Amt des Landrates des Landkreises Vorpommern-Rügen übernimmt. In dem sozialen Netzwerk Facebook machte der Mitarbeiter des Bauamtes diesen Schritt öffentlich und bedankte sich bei allen, die ihn ermuntert und unterstützt hätten, diesen Schritt zu gehen. „Ich habe von der CDU eine Nominierung bekommen und werde als Parteiloser antreten“, berichtete der 52-Jährige gegenüber der OZ. „Es ist mir wichtig, dass parteipolitische Dinge keine Rolle spielen, dennoch wollte ich die Unterstützung mindestens einer Gruppe.“

Friedrich-Carl Hellwig Quelle: Foto: Privat

Bis gestern 16 Uhr konnten Wahlvorschläge im Rathaus abgegeben werden. „Bei uns sind sechs Wahlvorschläge eingegangen“, erklärte Amtsleiterin Juliane Stroth. Die anderen Namen könne sie nicht bekannt geben. Die Bewerber müssten selbst entscheiden, ob sie an die Öffentlichkeit gehen.

awe