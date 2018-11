Barth

Bücher, DVDs und Gesellschaftsspiele: Die Barther Bibliothek hat ihren Bestand aufgestockt. 14 000 Euro jährlich hatte die Stadt für den Einkauf neuer Medien zur Verfügung gestellt. Und das war auch dringend notwendig. Denn bereits seit zwei Jahren konnte die Bibliothekarin Catherina Schmidt die Erneuerungsquote nicht mehr erfüllen (die OZ berichtete). Denn damit die Bibliothek Fördermittel vom Land bekommt, müssen pro Jahr sieben Prozent neue Bücher angeschafft werden. Die Quote der Barther Bibliothekarin lag bei gerade einmal 3,4 Prozent. Mehr war finanziell nicht drin. Zudem drohte ein Ausschluss aus dem Verbund der Onleihe. Die Bibliothekarin schlug Alarm und die Stadt Barth reagierte.

Der Geldsegen bringt nun ganz neue Möglichkeiten. Catherina Schmidt schaute nach interessanten Neuerscheinungen und sortierte den derzeitigen Bestand aus. „Bücher, die seit zwei Jahren nicht mehr ausgeliehen wurden, sollten ausrangiert werden.“ Und auch alle Bücher, die vor mehr als zehn Jahren erschienen sind, müssten aus den Regalen geräumt werden. Denn für eine Bibliothek sei Aktualität wichtig. Für aussortierte Bücher hat die 53-Jährige ein Regal in der Bibliothek aufgestellt. Für wenig Geld können die Leser diese dann kaufen. „Das läuft vor allem in der Saison sehr gut. Die Urlauber freuen sich über dieses Angebot“, sagt die Bibliothekarin.

Barther lieben Krimis und Familiensagas

Bei Auswahl an Neuerscheinungen stehe der Geschmack ihrer Leser an erster Stelle. Es gebe mittlerweile eine Flut an neuen Büchern und hier gelte es aus der Masse, die richtige Wahl zu treffen. Buchmessen würden einen guten Überblick geben. „Ich hatte aber auch schon hochgelobte Bücher, die hier bei uns überhaupt nicht ankamen. Nach den Kritiken kann man nicht unbedingt gehen“, sagt die Bibliothekarin, die von 1984 bis 1992 und dann wieder seit 2006 in der Bibliothek in Barth arbeitet und ihre Leser gut kennt. „Wir haben sehr viele Krimileser. Auch Familiensagas werden viel gelesen. Und da muss ich immer auf dem neuesten Stand sein, weil dort häufig Fortsetzungen herausgebracht werden.“ Doch nicht nur Leser dieser Genres können sich über neuen Lesestoff freuen. „Ich habe querbeet gekauft. Vom Kinderbuch über Belletristik bis hin zur Fachliteratur.“ Letzteres allerdings etwas verhaltener, denn da müsse sie sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Das Alter der Leser sei gemischt. Zwar gebe es viele ältere Leser, aber es würden auch immer mehr junge Mütter mit ihren Babys in die Bibliothek kommen. „Das hat auf jeden Fall zugenommen“, berichtet Catherina Schmidt.

Zusammenarbeit mit Schulen intensivieren

Dem designierten Bürgermeister, Friedrich-Carl Hellwig, liegt die Bibliothek am Herzen. Der 52-Jährige ist mit Büchern groß geworden, schließlich hatten seine Eltern eine Buchhandlung. „Eine Bibliothek ist auf jeden Fall etwas, dass eine Stadt nicht aufgeben darf“, sagt Friedrich-Carl Hellwig. Besonders wichtig sei ihm auch die Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten. Hier passiere schon sehr viel, aber in Zukunft könne das noch weiter ausgebaut werden.

Die neuen Räumlichkeiten im derzeit im Bau befindlichen Bürgerhaus würden da noch ganz andere Möglichkeiten bieten. „Wir sind noch in der Findungsphase und haben noch kein klares Konzept. Wir werden das gemeinsam mit Frau Schmidt entwickeln“, sagte der zukünftige Bürgermeister. Und die hat auch schon jede Menge Ideen. So könnte man im neuen Bürgerhaus Lesenächte organisieren. „Die Kinder könnten dann direkt in der Bibliothek übernachten“, berichtet die Bibliothekarin. Bisher würden dieses Lesenächte aus Platzmangel in den Schulen veranstaltet. Catherina Schmidt liest dort abends eine Geschichte und im Anschluss gehen die Kinder mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Mario Galepp, auf den Fangelturm.

Barth ist die größte Bibliothek im Verbund Rund 15 000 Medien – Bücher, DVDs und Gesellschaftsspiele –stehen den Lesern in der Bibliothek in Barth zur Verfügung. Die Barther Bibliothekgehört zum Verbund der Ostseebibliotheken zu der auch die Bibliotheken in Ahrenshoop, Wustrow, Zingst und Graal-Müritz gehören. Barth ist die größte Bibliothek in diesem Verbund. Seit 1974 befindet sich die Barther Stadtbibliothek im Zentrum am Markt. In Zukunft soll die Bibliothek im Bürgerhaus, das sich allerdings bislang noch im Bau befindet, ihr neues Domizil haben. Das Bürgerhaus soll im Herbst kommenden Jahres fertig sein. Besucher der Bibliothek können auch die Onleihe (http://www3.onleihe.de/mecklenburg-vorpommern/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html) nutzen. Über mobile Lesegeräte stehen hier insgesamt 70 000 Medien zur Verfügung. 37 Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern gehören zu dem Verbund der Onleihe.

Anika Wenning