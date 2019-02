Barth

Friedrich-Carl Hellwig öffnet die schwere Tresortür. „Der Raum ist tabu. Den dürfen wir nicht betreten. Wobei es hier nichts zu holen gibt“, erklärt der Barther Bürgermeister und lacht. Geld werde hier nicht gelagert. Der Tresor der Firma Bode wurde beim Bau des Gebäudes 1925/26 mit eingebaut. „Allein die Tür wiegt 26 Zentner“, berichtet Haustechniker Rainer Willbrandt, der seit 1987 im Barther Rathaus arbeitet und einige Geheimnisse und Kuriositäten rund um das alten Gebäude kennt. Gebaut wurde das heutige Rathaus als Landratsamt des Kreises Franzburg-Barth nach Entwürfen des Berliner Architekten Prof. Walter Brandt.

Die alten Pläne, die nach der Wende glücklicherweise wieder aufgetaucht seien, würden Aufschluss über die damalige Aufteilung der Räume geben. Denn nicht nur Büros der Mitarbeiter des Landratamtes waren hier untergebracht. Der Landrat lebte mit seiner Familie in dem Gebäude. „Wohnen und Arbeiten ging ineinander über“, sagt Friedrich-Carl Hellwig. Eine kleine Treppe führte vom Wohnbereich in den Arbeitsbereich. „Hier war bis vor ein paar Jahren auch noch das Büro von Dr. Stefan Kerth“, berichtet Friedrich-Carl Hellwig. Sein Vorgänger habe die Abkürzung über die Treppe auch hin und wieder genutzt. „Der Seiteneingang des Gebäudes war damals der Wohneingang. Und in meinem Büro war der Saal des Landrates und nebenan im Büro von Frau Wudtke war ein Wintergarten“, sagt der 52-Jährige. Die Kinderzimmer und das Schlafzimmer hätten sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes befunden. Vom ersten Obergeschoss führte auch eine Dienstbotentreppe direkt in die Küche. „Die Treppe wurde irgendwann zugemacht, weil sie nicht genutzt wurde“, weiß Friedrich-Carl Hellwig. „Es ist schon spannend, wenn man auf den Plänen plötzlich sieht, dass hinter der Wand eine Treppe ist.“

Einmal Sitzungssaal, immer Sitzungssaal

Bei all den Veränderungen in den Jahrzehnten ist eines geblieben. „Der heutige Sitzungssaal war auch früher Sitzungssaal“, berichtet der Barther Bürgermeister. Allerdings habe man sich irgendwann entschieden, dass es in dem Raum eine kleine Bühne mit einer Wand dahinter geben soll und kurzerhand ein Fenster zugemauert. „Von außen sieht das Fenster normal aus. Es befindet sich, wenn man vor dem Gebäude steht, unten rechts. Es ist das einzige Fenster, dass von innen nicht geputzt werden kann“, sagt Friedrich-Carl Hellwig. Als alle Fenster 2013 erneuert wurden, habe man die Mauer dafür extra aufgemacht, um auch dieses durch ein modernes Thermofenster zu ersetzen.

Während im großen Keller des Gebäudes früher Kohle lagerte, sind hier mittlerweile Akten untergebracht. „25 Tonnen Kohle passten früher hier rein“, berichtet Rainer Willbrandt. Und auch die Zahl der Akten steigt stetig. „Wir sind ständig dabei, die Archivfläche zu erweitern“, sagt Friedrich-Carl Hellwig. Dennoch, etwas Platz wäre noch, beispielsweise für einen gemütlichen Ratskeller. „Doch dafür müsste sich ein Betreiber finden.“

Zahlreiche Umbaumaßnahmen habe es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben. So wurde in den 1980er Jahren das Dachgeschoss ausgebaut. „Weil die Anforderungen an die Verwaltung gestiegen sind, brauchte man mehr Arbeitsplätze und neue Büros“, berichtet der 52-Jährige. Derzeit arbeiten knapp 60 Mitarbeiter in dem Gebäude in der Straße Teergang 2. Außer dem Jugendamt und dem Sozialamt des Landkreises gibt es keine Fremdmieter mehr. Das war früher noch ganz anders. Denn bis 1992 wurde der komplette Anbau noch als Poliklinik genutzt. Einen Schockmoment habe es vor etwa zehn Jahren gegeben. „Die Giebel drohten zu kippen und mussten saniert werden. Das Eisen war gerostet“, erinnert sich der Bürgermeister.

Barth setzte sich gegen Stralsund durch Nach einer Bauzeit von gerade einmal einem Jahr war das Gebäude im Herbst 1926 fertig und diente als Landratsamt des Kreises Franzburg-Barth. Zuvor gab es heftige Diskussionen, ob Barth oder Stralsund Sitz des Landratamtes wird. Die Entscheidung fiel knapp aus. Notwendig war die Verlegung, nachdem das bisherige Landratsamt in Franzburg am 11. Februar 1925 durch ein Feuer zerstört wurde. In Anlehnung an den norddeutschen Backsteinbau ist das Gebäude, das nach Entwürfen des Berliner Architekten Prof. Walter Brandt errichtet wurde, mit Giebeln und einem giebelartigen Mittelbau geschmückt. Seit 1946 ist das Gebäude Sitz der Stadtverwaltung Barth und wurde bis 1992 auch durch die Poliklinik genutzt. Seit 2005 ist es nicht nur Rathaus der Stadt Barth, sondern auch Amtssitz des Amtes Barth.

