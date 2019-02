Barth

Seitdem Michelle 13 Jahre alt ist, weiß sie, dass sie Schauspielerin werden möchte. „Ich liebe es in andere Rollen zu schlüpfen. Auf der Bühne muss einem nichts peinlich sein, schließlich ist man es nicht selbst, die das macht, sondern die Rolle, die man spielt. Außerdem lerne ich den Text sehr schnell. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil“, erklärt die Schülerin. Beim Barther Jugendensemble, ehemals Theatermäuse, hat sie jetzt zum ersten Mal eine Hauptrolle bekommen. In dem neuen Stück „Adventure – das Spiel deines Lebens“, das am Sonnabend im Barther Theater Premiere feiert, spielt sie Frieda.

In dem Theatestück geht es um eine neue Handy-App. Das „Spiel mit der Eule“, das vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt ist. Es gibt so gut wie keinen, der die App nicht auf dem Handy hat. Auch die beiden Hauptdarsteller Frieda und Joschi spielen dieses Spiel, doch sie merken schnell, dass es keine klaren Regeln gibt und dass die Eule sie manipuliert und letztendlich alles bestimmt. Die beiden wollen raus aus diesem verworrenen Spiel. Doch werden sie es schaffen?

„Frieda ist mutig, aber manchmal auch etwas zickig“, beschreibt die 16-Jährige ihre Rolle. Seitdem Michelle zehn ist, steht sie auf der Bühne „Ich war von klein auf theaterbegeistert. Meine Tante war hobbymäßig Schauspielerin und hat mich immer mit zu den Proben genommen. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich habe beim Theater so viele tolle Menschen kennengelernt“, berichtet Michelle. „Schauspielern ist eine meiner Leidenschaften. Ich möchte das später gerne auch beruflich machen und möchte auf die Schauspielschule in Zinnowitz.“ Und Michelle ist nicht nur beim Jugendensemble aktiv. Seit 2017 steht sie auch beim Sommer- sowie beim Silvesterstück in Barth auf der Bühne.

Vierte Produktion der Jugendlichen

Einmal im Jahr bringen die Theatermäuse, seit dem vergangenen Jahr heißen sie Jugendensemble, ein Stück auf die Bühne. Geleitet wird die Gruppe von Piet Oltmanns. „Es ist bereits unsere vierte Produktion“, erklärt der Leiter des Jugendensembles. Die Darsteller sind zwischen zwölf und 16 Jahre alt. 15 Mädchen und Jungen gehören momentan zum Jugendensemble. Das neue Stück „Adventure – das Spiel deines Lebens“ haben die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit Piet Oltmanns geschrieben. Einmal in der Woche treffen sie sich, in der letzten Woche vor der Premiere sogar jeden Tag. Denn schließlich soll am Sonnabend auch alles sitzen.

Silas spielt in dem Stück Joschi. „Ich bin seit vier Jahren dabei“, berichtet der 14-Jährige. „Ich habe schon in der Schule immer bei den Theaterstücken mitgemacht. Und schon damals haben mir viele gesagt, dass ich schauspielerisch begabt und kreativ bin. Ich musste immer die Hauptrollen übernehmen.“ Der Barther, der früher mit seiner Familie in Lüdershagen wohnte, ist schon in viele Rollen geschlüpft. „Ich war Gott, im Krippenspiel meistens Josef, ich habe einen König und einen bösen Zauberer gespielt“, zählt Silas einige Rollen auf, die ihm spontan einfallen. Als er für die Theatergruppe in der Schule zu alt wurde, machten ihn seine Eltern auf das Ensemble für Kinder und Jugendliche in Barth aufmerksam. „Wir arbeiten hier super im Team und es macht Spaß“, freut sich Silas für den die Schauspielerei allerdings ein Hobby bleiben wird. Er könne sich nicht vorstellen, das später beruflich zu machen. Das neue Stück gefalle ihm besonders gut, weil hier mal etwas Neues ausprobiert werde.

Premiere am Sonnabend Am Sonnabend, 16. Februar, feiert das neue Stück des Jugendensembles der Barther Boddenbühne Premiere. Um 19.30 Uhr wird das Theaterstück „Adventure – das Spiel deines Lebens“ im Barther Theater, Trebin 35A, gezeigt. Es eignet sich für Kinder ab zwölf Jahren. Eine weitere Vorstellung ist am 15. März ebenfalls um 19.30 Uhr. Das Stück haben die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit dem Leiter des Jugendensembles Piet Oltmanns geschrieben. Karten für die beiden Vorstellungen können telefonisch unter 039 71/268 88 00 (von 10 bis 16 Uhr) vorbestellt werden oder direkt an der Theaterkasse gekauft werden.

Zur Galerie Am Sonnabend präsentiert das Jugendensemble der Barther Boddenbühne sein neues Stück „Adventure – das Spiel deines Lebens“. In der Woche vor der Premiere wird jeden Tag geprobt und die OZ war dabei.

Anika Wenning