Barth

Dr. Roswitha Vogt und Karoline Preisler kamen begeistert vom Katholikentag mit dem Titel „Suche Frieden“ zurück. Der Nachbarschaftstreff Barth mit der Fuhlendorferin Vogt und der Bartherin Preisler berichteten in Münster auf dem Katholikentag von den Erfolgen des Nachbarschaftstreffs und bekamen regen Zuspruch für ihr Konzept.

Ein Erfolgsrezept

Aktuell hat der Nachbarschaftstreff etwa 40 Helferinnen und Helfer. Ihr Prinzip beruht auf einem berühmten, aber umformulierten Satz: „Frage nicht, was deine Stadt für dich tun kann – frage, was du für deine Stadt tun kannst.“ In diesem Satz liege das Erfolgsrezept des Nachbarschaftstreffs. Und dieser ist für viele Menschen ein zweites Wohnzimmer geworden – für all jene, deren eigenes Wohnzimmer kalt, zerstört, bedroht oder einsam ist.

Den Helfern gefalle der Gedanke, dass sie der Gesellschaft das zurückgeben, was sie selbst erhalten haben. Und das gefiel auch den Katholiken. Deshalb engagieren sich Menschen mit und ohne Behinderung im Nachbarschaftstreff, den es seit fünf Jahren gibt – ein Ort für Hilfe, Begleitung, Bildung und Demokratieentwicklung.

Gemeinsam statt einsam

„Als im Jahr 2014 andere noch vor der Herausforderung der Integration standen, lösten die Bartherinnen und Barther diese Aufgabe als Nebenprodukt einer gewachsenen Hilfestruktur. Gemeinsam“, sagt Initiatorin Karoline Preisler. Besonders und mehrfach preisgekrönt sei, dass das Projekt keine Fördermittel erhält und dadurch unabhängig von öffentlichen Geldgebern ist. Die Verleihung des „Drei-Königs-Preises“ im Jahr 2016 habe alle Helfer weiter angespornt, weiß Preisler. Mit dem „Drei-Königs-Preis“ zeichnet der Diözesanrat alljährlich Personen oder Gruppen aus, die das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen und Religionen im Erzbistum Berlin fördern.

„Helfende und Gäste, Trinker, Altersarme, Kinderreiche, Geflüchtete, Schläger und Geschlagene werden in unserem Sozialprojekt Teil von etwas Gutem. Sie streben danach. Der Nachbarschaftstreff ist kein Gutmenschentum, er sieht den Mehrwert für alle“, gibt die Juristin Karoline Preisler wider, was sie zuvor auch den Zuhörern in Bayern erzählte. Sie ist stolz, denn: „Wir erhalten Unterstützung von Menschen, die Wohlstand mit Anstand nutzen, von Unternehmen vor Ort und Menschen aus der Nachbarschaft.“Davon erzählten die Nachbarn dann auch auf dem Katholikentag auf einem großen Podium. Der Nachbarschaftstreff war gebeten worden, eigene Erfahrungen einzubringen und von guter Präventionsarbeit zu berichten. Diese Veranstaltung wurde bestritten von Professor Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt (Theologe und Philosoph, Erlangen), Professor Dr. Herta Däubler-Gmelin (ehem. Bundesjustizministerin, Juristin, Dußlingen), Joachim Herrmann MdL (Innenminister, München), Susanne Sander (Deutsches Institut für Community Organizing, Berlin) und Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl (Berlin).

Die Podiumsdiskussion war gut besucht, wurde in Gebärdensprache begleitet und der Nachbarschaftstreff bekam viel Zuspruch. Die Gäste mit und ohne Behinderung waren begeistert von der Idee der Nachbarn, Menschen mit und ohne Behinderung, mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne Not zusammenzubringen. Wenig Begeisterung löste dagegen der Bayerische Innenminister Herrmann aus, der Werbung für das Polizeigesetz machte. Die frühere Bundesjustizministerin Prof. Dr. Däubler-Gmelin widersprach ihm energisch. Sie nannte den Nachbarschaftstreff ein gutes Beispiel für Präventionsarbeit und begrüßte die Erfolge der Nachbarn.

Carolin Riemer