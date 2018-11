Halmstad/Barth

Starker Auftritt von Martin Lange bei der Weltmeisterschaft im Kraftdreikampf: Im schwedischen Halmstad erreichte der Athlet vom SV Motor Barth in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm mit Rang sieben seine Zielsetzung – ein Platz unter den besten Zehn der Welt.

„Es lief eigentlich ganz gut. Ich konnte leider keine neue Bestleistung aufstellen, war aber sehr dicht dran“, kommentierte der 31-Jährige seinen Wettkampf. In diesem brachte er acht von neun Versuchen in den drei Teildisziplinen in die Wertung. „Schön ist für mich vor allem, dass ich technisch sehr saubere Versuche abgeliefert habe. Da war alles mit 3:0-Kampfrichterstimmen gültig“, sagte Martin Lange.

357,5 Kilogramm standen nach den Kniebeugen im Wettkampfprotokoll. Während des Bandrückens musste der Barther aufgrund von Rückenproblemen behandelt werden. Dennoch waren erneut alle drei Durchgänge gültig. Lange kam hier schließlich auf 262,5 Kilogramm.

„Beim abschließenden Kreuzheben haben sich die Probleme dann aber doch etwas bemerkbar gemacht“, berichtete Martin Lange. Nach gültigen 300 und 310 Kilogramm scheiterte im dritten Versuch allerdings an 317,5 Kilogramm. „Die hätten eigentlich drin sein müssen, aber ich hatte einen technischen Fehler im Ablauf. Das rächt sich dann bei diesen Gewichten halt sofort“, ärgerte sich der Motor-Kraftsportler.

Dennoch zog er eine positive Bilanz zu seinem Wettkampf. Mit 930 Kilogramm lag er lediglich 10 Kilogramm unter dem deutschen Rekord. Und den hält er seit der Weltmeisterschaft 2016 in Orlando selbst. Außerdem scheint die Teilnahme bei den nächsten Welttitelkämpfen fast schon sicher zu sein. „Die Norm für den A-Kader habe ich in Schweden erfüllt und damit quasi auch die Quali für die WM im November kommenden Jahres in Dubai geschafft.“ Er sei zwar nicht automatisch gesetzt. „Aber auf jeden Fall stehe ich als einer von sehr wenigen Athleten auf der Liste“, erläuterte Martin Lange.

Übrigens sicherte sich in seiner Gewichtsklasse, in der 17 Teilnehmer an den Start gingen, der Ukrainer Oleksandr Rubets mit insgesamt 1080 Kilogramm den Titel und stellte damit einen Weltrekord für Junioren auf.

Marco Schwarz