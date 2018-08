Barth

Es ist schon ein riesiger Aufwand, den die Organisatoren der Aktionstage „Barth bewegt sich“ alljährlich betreiben. Hunderte Tonnen Sand sind in den vergangenen Tagen an den Hafen der Vinetastadt transportiert worden. Sie bilden die Grundlage für das Entstehen der Strandarena, in der es ab Freitag sportlich heiß hergehen wird. Übrigens erlebt die dreitägige Veranstaltung bereits ihre sechste Auflage.

Zentraler Bestandteil der Veranstaltung „Barth bewegt sich“ sind wieder die Turniere im Beachhandball. Quelle: Foto: Marco Schwarz

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr. Dann stehen die Stadtmeisterschaften im „Hafu“ auf dem Programm. Eigens für „Barth bewegt sich“ wurde dieser Wettbewerb ins Leben gerufen. Die Teams, die von Firmen gestellt werden, spielen jeweils eine Halbzeit lang Handball und Fußball.

Zentraler Bestandteil des sportlichen Treibens sind am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 9.30 Uhr die Turniere im Beachhandball. Darüber hinaus werden sich wieder zahlreiche Vereine, Firmen oder Organisationen am Barther Hafen präsentieren und über ihre Angebote informieren.

Auszug aus dem Programm

Freitag, ab 18 Uhr: Firmenmeisterschaften im „Hafu“.

Sonnabend, ab 9.30 Uhr: Beachhandball, Präsentationen der Motocrosser und Drachenbootsportler, Bambini- und Kinderlauf, Fahrradcodierung durch die Polizei.

Sonntag, ab 9.30 Uhr:

Radfahren für jedermann (Start ist um 10 Uhr), Demo-Wettkampf der Bambinis der Freiwilligen Feuerwehr Barth, Präsentationen der Basketballer, Karatekas, Seniorensportler, Bogenschützen uvm.

Weitere Infos im Internet unter:

www.handball-barth.de

msz