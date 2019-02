Barth

Die Modellbahner des Kleinbahnvereins Barth laden am Sonntag, 24. Februar, Kinder und Jugendliche von 9.30 bis 12.30 Uhr in ihre Räumlichkeiten im Obergeschoss des Barther Bahnhofsgebäudes ein. Bei einem Blick hinter die Kulissen des Modellbahnanlagenbaus sollen die jungen Gäste Lust aufs Mitmachen bekommen. Wie viele andere Barther Vereine hat auch der Kleinbahnverein Nachwuchssorgen. Zwar gibt es eine kleine Jugendgruppe, doch um die ambitionierten Vorhaben auch langfristig abzusichern, ist Nachwuchs nötig.

Schon begonnen hat die Umarbeitung der Darßbahn-Anlage zu einer digitalisierten Version. Parallel laufen die handwerklichen Vorbereitungen für den Neubau des Barther Bahnhofsmodells (Stand 1966). Ist das alles bewerkstelligt, soll der Nachbau der früheren Barther Industrie- und Hafenbahn wieder auf die Tagesordnung rücken. Es wird also viel zu tun geben für die zukünftigen Generationen der Barther Kleinbahner. Vor allem benötigen sie erst einmal eine fundierte Ausbildung, die sie von den älteren Vereinsmitgliedern erhalten sollen. Profitieren könnten dadurch auch die schulischen Leistungen, denn vieles, was die Jugendlichen in den Fächern Sachkunde, Werken und Mathematik sowie später in Physik lernen, können sie beim Modellbahnbau praktisch anwenden. „Unter Anleitung lernen unsere Jüngsten, wie eine Modellanlage entsteht – vom Berechnen und Verlegen der Gleise über das Anschließen der Weichen und die Verkabelung bis hin zur Gestaltung von Gelände und Siedlungen“, sagt Modellbahner Armin Winter.

Während sich vor allem die Jugendlichen für den digitalen Fahrbetrieb auf der Darßbahn-Anlage interessieren dürften, könnten die jüngsten Besucher Spaß am Zusammenstecken der Gleise der nostalgischen Anlage der Spurweite 0 sowie der Gartenbahnanlage haben, wie Vereinsvorsitzender Andreas Pagels vermutet. „Natürlich sind auch kleinere Kinder in Begleitung Erwachsener willkommen.“

Volker Stephan