Barth

Der ehemalige Barther Bürgermeister und ehemalige Landtagsabgeordnete Mathias Löttge möchte erneut ins Rathaus in Barth (Vorpommern-Rügen). Das bestätigte der 60-Jährige auf Nachfrage, nachdem er seine Kandidatur im sozialen Netzwerk Facebook angekündigt hatte. „Ich habe den Wahlvorschlag am Montag im Rathaus abgegeben“, sagte Löttge. Ob er jedoch wirklich kandidieren darf, ist offen. Am 4. November haben die Barther Bürger die Wahl. Gesucht wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Dr. Stefan Karth, der ab Oktober das Amt des Landrates Vorpommern-Rügens übernimmt.

„Politisch die schönste Zeit meines Lebens“

Löttge habe immer wieder betont, dass er das Amt des Barther Bürgermeisters wieder gerne übernehmen wolle. „Ich durfte schon einmal Bürgermeister dieser schönen Stadt sein. Das war politisch die beste Zeit meines Lebens.“ Die Stadt habe riesiges Potenzial. „Ich halte es im Übrigen nicht für sinnvoll, ein großes Geheimnis daraus zu machen, ob man kandidiert oder nicht“, so der 60-Jährige weiter. „Wenn man dieses außerordentlich schöne und wichtige Amt anstrebt, dann kann und sollte man dazu stehen und dieses Entscheidung auch transparent machen.“

Löttge war von April 1997 bis Ende September 2006 bereits Bürgermeister der Stadt Barth. Bei der Landtagswahl 2006 zog er als Direktkandidat für die CDU in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns ein. Dort war er bis 2011 stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses und Sprecher der CDU-Fraktion für Finanz- und Tourismuspolitik. Aus gesundheitlichen Gründen kandidierte er 2011 nicht mehr für den Landtag. „Ich hab die Zeit im Landtag ein wenig bereut“, so Löttge, der als Beamter im Ruhestand in Born, wo er und seine Frau ein Mode und Schuhgeschäft führen.

Bewegte politische Karriere

Der 60-Jährige hat eine bewegte politische Vergangenheit. So war er von 1990 bis 1992 Bürgermeister in Born, danach bis 1994 Hauptamtsleiter und leitender Verwaltungsbeamter im Amt Darß/Fischland. Danach wurde er zum Bürgermeister im Seeheilbad Graal Müritz gewählt. Dieses Amt hatte er bis zur Bürgermeisterwahl in Barth inne. Anfang 2014 sorgte er zuletzt für Aufsehen, als er der CDU den Rücken kehrte und in die AfD eintrat. Drei Monate später trat er aber wieder aus. Im Landratswahlkampf hat Löttge den SPD-Kandidaten Kerth unterstützt. „Und zwar aus tiefer Überzeugung, nicht, weil ich auf den Posten des Bürgermeisters gehofft habe“, stellt Löttge klar, der als parteiloser Einzelbewerber ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen möchte.

Neuwahl oder Wiederwahl?

Ob er jedoch tatsächlich gewählt werden kann, ist noch unklar. Laut Kommunalwahlgesetz dürfen Kandidaten für die Neuwahl für den Posten eines hauptamtlichen Bürgermeister am Tag der Wahl das 60. Lebensjahr nicht vollendet haben. Löttge ist im Januar 60 geworden. Allerdings geht er davon aus, dass es sich in seinem Fall nicht um eine Neuwahl handelt, sondern um eine Wiederwahl, da er bereits Bürgermeister war. Im Falle der Wiederwahl liegt das Höchstalter für eine Kandidatur bei 64 Jahren. Es gebe Kommunalrechtler, die dieser Meinung folgen würden, meint Löttge.

Der Fall werde geprüft, heißt es dazu aus dem Amt Barth. Auch der Landkreis als Untere Rechtsaufsichtsbehörde beim Landkreis Vorpommern-Rügen soll dazu zu Rate gezogen werden. Und auch aus der Kreisverwaltung heißt es dazu auf Nachfrage, dass dieser Fall noch geprüft werde. Am 4. September befindet der Gemeindewahlausschuss in Barth die Zulassung der bis dahin eingegangenen Wahlvorschläge. „Ich habe vollstes Vertrauen in den Ausschuss, dass er in die richtige Richtung entscheidet. Und an diese Entscheidung bin ich dann natürlich gebunden“, so Löttge.

Robert Niemeyer