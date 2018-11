Ribnitz-Damgarten

Genau 2044 Regeneinläufe gibt es in Ribnitz-Damgarten, weitere 331 sind es in den Ortsteilen. Und da viel gebaut wird in der Bernsteinstadt, werden es von Jahr zu Jahr mehr, sagt Martin Weiß, Leiter des Stadtbauhofes Ribnitz-Damgarten. Allein in Klockenhagen seien jetzt 46 neue Regeneinläufe im Zuge der Straßenbauarbeiten in der Mecklenburger Straße hinzugekommen, ergänzt Fred Meyer. Er ist seit über 23 Jahren beim Stadtbauhof tätig und kennt wirklich jeden Regeneinlauf. Jetzt im Herbst ist er wieder gemeinsam mit seinem Kollegen Karl-Heinz Trenn mit einem Multicar in der Stadt und in den Ortsteilen unterwegs, um die Regeneinläufe zu reinigen. Der Multicar ist mit einem Sinkkastenreiniger ausgestattet. Das Gerät sei mittlerweile seit acht Jahren im Einsatz und habe die Arbeit enorm erleichtert, berichtet Fred Meyer. Früher mussten der gusseiserne Rost mit Haken per Hand hochgehoben werden, und auch der Auffangeimer musste manuell ans Tageslicht befördert werden. Letztere können schon mal 20 bis 30 Kilogramm wiegen, wenn sich neben Blättern auch ausgeschwemmter Sand darin angesammelt hat. Mit Hilfe des Sinkkastenreinigers können sowohl die Einlaufroste als auch die in den Sinkkästen befindlichen Auffangbehälter hydraulisch entnommen werden.

Gearbeitet wird nach einem genau festgelegten Reinigungsplan. Der sieht vor, dass jeder Regeneinlauf einmal im Jahr geleert wird. In solchen Hauptverkehrs-Trassen wie der Richtenberger Straße in Damgarten oder der Damgartener Chaussee in Ribnitz rücken die Bauhofmitarbeiter zweimal im Jahr an. Die meisten Autofahrer hätten Verständnis dafür, wenn er und sein Kollege den Multicar am Straßenrand abstellen und ihrer Arbeit nachgehen, weiß Fred Meyer zu berichten. Aber es gebe auch Ausnahmen und man müsse sich blöde Sprüche anhören.

Immer wieder komme es vor, dass in den Auffangeimern Dinge landen, die dort überhaupt nicht hineingehören. Dazu gehören unter anderem Farbreste oder auch übrig gebliebener Mörtel, erzählt Fred Meyer weiter. Dieses Zeug wird sehr schnell fest und der Regeneinlauf ist dann im ungünstigsten Falle dicht. Diese unliebsamen Funde machen er und sein Kollege vor allem dort, wo gebaut oder saniert wird. In der Regel sind dies allerdings Einzelfälle, wenn auch sehr ärgerliche.

Jetzt im Herbst sei es wichtig, dass Grundstückseigentümer darauf achten, dass das Laub nicht in die Rinnsteine gelangt und die Straßeneinläufe verstopft, sagt Stadtbauhofleiter Martin Weiß. Andernfalls könne das Regenwasser nicht mehr richtig abfließen. Er erinnert daran, dass laut Straßenreinigungssatzung der Stadt Grundstückseigentümer dazu verpflichtet seien, Laub vom Bürgersteig und aus dem Rinnstein zu entfernen.

Übers Jahr gerechnet kommen etliche Tonnen zusammen, die aus den Auffangeimern geholt werden, erläutert Fred Meyer. „Früher landete dieses Material auf der städtischen Kompostieranlage in Körkwitz. Doch damit ist es längst vorbei. Jetzt wird das bei der Reinigung der Regeneinläufe anfallende Material als Sondermüll entsorgt.“

Edwin Sternkiker