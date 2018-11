Ribnitz-Damgarten

Für ihren beherzten Einsatz für einen hilflosen Mann (OZ berichtete) bedankte sich Christian Langer bei den Zeitungs-Zustellern Claudia Meßing und Toni Prußeit mit einem Präsentkorb. „Sie haben sehr umsichtig und schnell reagiert“, so der Zustellverantwortliche für den Bereich Ribnitz-Damgarten, Barth, Fischland-Darß-Zingst, Marlow und Bad Sülze. Als die beiden Zusteller vor einigen Tagen in der Rostocker Straße gegen 9 Uhr unterwegs waren, um den Ostsee-Anzeiger auszutragen, entdeckten sie eine Person, die am Boden kniete, so schildert Toni Prußeit das Geschehen. „Zunächst dachten wir, dass er nur etwas sucht, was er verloren hatte, aber dann bemerkten wir, dass er stark aus der Nase blutete.“ Die beiden Zusteller wollten ihn auf eine Bank setzen, doch kurz vorher war er „weggesackt“, aber noch ansprechbar. Sie legten ihm zwei Pakete Ostsee-Anzeiger unter den Kopf, setzten einen Notruf ab und halfen dem 59-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. „Wir versuchten, ihn wach zu halten, aber zwischenzeitlich hat der Mann dann doch das Bewusstsein verloren“, erzählt Claudia Meßing. Sofort nach dem Eintreffen des Rettungswagens wurde mit den Reanimierungsmaßnahmen begonnen. Der 59-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht. Wie sich später herausstellte, war er ein Bewohner des Pflegeheimes in der Boddenstraße. „Obwohl der Rettungswagen sehr schnell vor Ort gewesen war, kam mir die Zeit bis zu seinem Eintreffen wie eine Ewigkeit vor“, berichtet Toni Prußeit. Kein Wunder, denn eine solche Situation hatten weder er noch seine Kollegin und Partnerin bisher jemals erlebt. Während mehrere Radler einfach an dem Mann vorbeifuhren, zögerten Claudia Meßing und Toni Prußeit keine Sekunde, ihm zu helfen. „Jeder von uns kann in eine solche oder ähnliche Situation kommen, da hofft man natürlich, dass man dann auch Hilfe bekommt“, so Toni Prußeit.

Edwin Sternkiker