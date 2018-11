Dierhagen

Von dem 41-jährigen Berliner, der seit Freitagnachmittag vermisst wird, fehlt nach wie vor jede Spur. Wie die Polizei in Ribnitz-Damgarten am Montag mitteilte, waren die Suchmaßnahmen bislang erfolglos und wurden am Montagnachmittag vorerst eingestellt. Unter anderem kamen ein Polizeihubschrauber und Fährtenspürhunde zum Einsatz. Auch eine Handy-Ortung brachte kein Ergebnis. Am Montag wurde als weitere Maßnahme eine etwas präzisere Handy-Ortung angewandt.

Der Berliner Christian Bauer wird seit vergangenem Freitag, 16 Uhr, vermisst. Er wurde zuletzt in Dierhagen gesehen. Er war mit einem Transporter Ford Transit unterwegs. Das Auto wurde verlassen auf einem Parkplatz an der Landesstraße 21 gefunden.

Noch immer hofft die Polizei auch auf Zeugenhinweise. Christian Bauer ist 1,80 Meter groß, schlank, sportlich und hat kurzes schwarzes Haar. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821/8750 entgegen.

