Dierhagen

Beruflich gesehen hat Franziska Witschurke ihre Zelte auf einem Campingplatz in Dierhagen-Ost aufgeschlagen. Persönlich die die 29-Jährige keine Freundin von Übernachtungen unter einem Zeltdach oder einem Wohnwagen. Die gelernte Bürokauffrau lernt an der Rezeption des Campingplatzes alle Freunde dieser Urlaubsart kennen. „Die meisten sind echt nett“, sagt die Marlowerin. Zuletzt war Franziska an Bord eines Kreuzfahrtschiffes im Ausland. Der Törn hatte sie nach Skandinavien geführt. Nach getaner Arbeit sucht sie Entspannung beim Lesen und dem Hören von Musik. Am liebsten liest sie Krimis, bei Musik gefallen ihr die täglichen Mischungen verschiedener Sender am besten. Selbst bezeichnet sich Franziska Witschurke nicht als „Partymensch“.

