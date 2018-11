Ribnitz-Damgarten

Viele Veränderungen bieten viele neue Chancen: Unternehmer aus Ribnitz-Damgarten haben Ideen, wie sich die Einkaufsmeile Lange Straße für Touristen und Einheimische wieder attraktiver gestalten lässt.

„Wir haben zentral hier kein Café, keine Eisdiele und keine Konditorei mehr“, sagt Silke Hanske von der Ribnitzer Blütenmeisterei. Nachdem das Café Delwall damals Platz für den fliegenden Hirsch machte, hat es in Ribnitz kein Unternehmen gegeben, welches die Lücke im Zentrum nachhaltig schließen konnte. Laut der Floristin sind Idealismus und Ideenreichtum der Schlüssel zum Erfolg für eine Unternehmung in Ribnitz-Damgarten. „Es kommen auch viele Leute aus Rostock und Umgebung her, weil es hier noch kleine Geschäfte mit besonderen Produkten gibt“. Kaspar Panizza, der bis vor drei Wochen noch das Töpfer-Geschäft in der Langen Straße betrieb, sorgt sich hingegen um die Unternehmensvielfalt: „Das Angebot in Ribnitz-Damgarten ist zunehmend unattraktiv. Es fehlt an Attraktionen. Die großen Ketten wie Vodafone übernehmen doch hier alles.“

Ein neues Verkehrskonzept für Ribnitz

Auch Sarah Weck aus Weck´s Dekorations- und Geschenkeladen findet diese Entwicklung bedenklich: „Die großen Ketten bringen uns und der Stadt nichts.“ Was ihr und den Kunden fehlen würde? „Wir haben keinen Kinderladen. Damals gab es noch zwei“, sagt Weck. Ein überaus wichtiger Punkt sei das Verkehrskonzept von Ribnitz-Damgarten: „Im Norden und im Süden der Stadt haben wir zweispurige Umgehungsstraßen. Wozu muss mitten durch die Stadt eine weitere Straße zweispurig verlaufen?“, fragt sie. „Das sorgt nur für Unruhe.“ Auch wenn eine Fußgängerzone laut Weck nur ein Traum wäre, „eine einspurige Straße würde den Unternehmen und Kunden schon helfen.“

Laut Katrin Hauer vom Sport- und Freizeitmoden Hauer fehle es im Moment an Parkplätzen in der Stadt: „Wenn Donnerstags der Markt ist, wissen Touristen und Leute aus der Umgebung ja oft gar nicht, wo sie parken können“. Des Weiteren wünscht sie sich eine Drogerie: „Früher gab es Schlecker und einen DM in der Fischergasse. Heute nichts dergleichen mehr.“

Mehr Zulauf für Großveranstaltungen

Problematisch seien auch städtische Großveranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt. „Die finden dann im Klosterhof statt. Davon profitiert in der Langen Straße niemand“, sagt Katrin Hauer. Das weiß auch Sarah Weck, die sich gemeinsam mit Rene Berlin von der Ergo-Versicherung schon darum bemühte, den Weihnachtsmarkt attraktiver für die Lange Straße zu platzieren. „Dann hätten wir dafür aber die gesamte Verantwortung übernehmen müssen“, sagt Weck. Stattdessen bleibt der Weihnachtsmarkt 2018 beim alten Konzept. Doch vielleicht gibt es neue Impulse im nächsten Jahr: Sarah Weck und Rene Berlin planen einen neuen Gewerbeverein. „Wir wollen die Unternehmer zusammenbringen und im gemeinsamen Interesse handeln“, sagt Weck.

Moritz Naumann