Ribnitz-Damgarten

Weil ein Mann auf der Landesstraße 191 bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) augenscheinlich betrunken unterwegs war, verständigte eine Frau am Dienstagnachmittag die Polizei. Er war in Schlangenlinien gefahren und dadurch aufgefallen. Beamte des örtlichen Polizeirevieres stoppten den Fahrer eines Transporters mit Anhänger an einer Kreuzung kurz vor Ribnitz-Damgarten.

„Bei der Kontrolle erhärtete sich aufgrund des Atemgeruchs der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand“, berichtete am Mittwoch eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund. Das Atemalkoholmessgerät hätte einen Wert von mehr als zwei Promille angezeigt. Daraufhin sei die Entnahme einer Blutprobe in den Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten angeordnet worden. Der Führerschein sei eingezogen und die Weiterfahrt untersagt worden.

Der 34-Jährige hat sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten.

Detlef Lübcke