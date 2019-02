Marlow

In Alt Guthendorf, einem Ortsteil von Marlow (Vorpommern-Rügen) sind nach Angaben der Polizei mehrere Bienenvölker gestohlen worden. Der Besitzer der Bienen hatte sich am Freitag bei der Polizei gemeldet, und den Bienen-Diebstahl angezeigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen seien in den zwei Wochen zuvor mindestens zwei Bienenvölker von einem Grundstück an der Straße Am Park gestohlen worden. Dabei öffneten der oder die unbekannten Täter offenbar Kisten, die sich neben einem Kuhstall befanden, und entfernten zehn Rahmen, an denen Waben und Bienen befestigt sind.

Insgesamt fehlen nach Angaben der Polizei 10000 Bienen und Honig im Wert von 300 Euro. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 500 Euro geschätzt

Zeugen, die Personen beim Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Bienenvölker machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Ribnitz-Damgarten (03821/8750), jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Robert Niemeyer