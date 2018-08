Barth

Vier Jahre nach seinem Bau konnte der Barther Wirtschaftshafen erstmals sein Potenzial für die regionale Wirtschaft unter Beweis stellen: Mit dem dänischen, unter der Flagge von Antigua-Barbados registrierten Küstenmotorschiff „Wiebke D“ machte jetzt das bisher größte Wasserfahrzeug in Barth fest.

Der Frachter Reederei: Baltic Shipping Company A/S, Hundested (Dänemark) Heimathafen: St. Johns, Antigua-Barbados Baujahr: 1980 Bruttoregistertonnen: 1441 Tragfähigkeit: 1795 Tonnen Schiffsmaße: 80,9 x 11,3 Meter Tiefgang: 2,2 bis 3,50 Meter Besatzung: fünf

Im Wirtschaftshafen wurden 24 Komponenten für Rettungsbootdavits, so genannte Storm Laschings, für einen Kreuzfahrtschiffsneubau der Meyer-Werft im finnischen Turku geladen.

Hergestellt worden sind sie im TAB Barth, einem maritim ausgerichteten Stahl- und Anlagenbau mit etwa 40 Mitarbeitern.

Der geschäftsführende Gesellschafter Peter Thum hatte eine Reihe seiner Mitarbeiter mitgebracht, die neben professionellen Stauern der Karpack GmbH Rostock beim Verladen der Fracht halfen.

Die weiß lackierten Storm Laschings lagerten bereits seit Tagen auf der abgesperrten Pier des Wirtschaftshafens. Aufgrund ihrer Abmaße von etwa 4,50 x 4,50 Metern (bei 3,1 Tonnen Gewicht) hatte man sie nachts durch die Barther Straßen zum Wirtschaftshafen transportieren müssen.

Für Peter Thum sollte der Seetransport auch eine Testfunktion erfüllen, deshalb hatte er zu Vergleichszwecken acht weitere Storm Laschings per Tieflader und Fähre auf die Reise über die Ostsee geschickt. Schon jetzt ist er sich sicher, dass der Seetransport die unkompliziertere und zuverlässigere Variante ist. Man werde sich hinterher mit den Verantwortlichen zusammensetzen, um die Abläufe zu optimieren.

„Wir möchten solche aufwändigen Transporte von der Straße herunterholen. Außerdem würde, langfristig gesehen, niemand mehr das Fahrwasser zum Barther Hafen für eine ausschließlich touristische Nutzung baggern lassen“, sagte Thum.

Die Idee zum Seetransport über den Barther Hafen hatte Peter Thum gemeinsam mit den Verantwortlichen des Bauamtes und Hafenmeister Stephan Wenke entwickelt. Zuvor aber musste der Wirtschaftshafen für den internationalen Frachtverkehr zugelassen werden. „Dieses Mal hatten wir noch eine Sondergenehmigung, doch demnächst erhalten wir eine dauerhafte Zertifizierung“, freute sich der Hafenmeister.

„Wir haben ja noch viel vor.“ Seiner Information nach sei der letzte Umschlag von Barther Erzeugnissen, damals Holz aus dem Barther Stadtforst, 1999 erfolgt.

Bauamtsleiter Manfred Kubitz würde sich freuen, nutzten noch mehr Unternehmen aus der Region die Kapazitäten des Barther Wirtschaftshafens. „Wir wollen vor der Pier einen Zaun errichten, so dass die abzutransportierenden Güter hier bis zur endgültigen Verladung gelagert werden können“, so sein Angebot. Für ein erstes Mal hätten Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Stadt, TAB, Krandienst, Karpack GmbH, Tankservice, Schiffskontor, Zoll, Bundespolizei und Lotsendienst vorbildlich geklappt. Auch Seelotse André Steinbach (60), in Wustrow zu Hause, war zufrieden. Er hatte die „Wiebke D“ um 10 Uhr westlich von Neuendorf / Hiddensee bestiegen, gegen 13.30 Uhr war das Schiff im Wirtschaftshafen fest. „Es war manchmal grenzwertig, aber es ging. An den Richtungsänderungen des Fahrwassers mussten wir ordentlich Fahrt aufnehmen, um mit dem Schiff um die Tonnen herumzukommen. Glücklicherweise waren nicht so viele Wassersportler im Revier unterwegs.“

Die MS „Schaprode“ der Weißen Flotte, die zwischen Zingst und Hiddensee verkehrt, hatte Barhöft bereits passiert, als die „Wiebke D“ in das relativ schmale Barther Nebenfahrwasser einlief.

Beim Ablegen wurde die „Wiebke D“ vom Lotsen auf die Ostsee geleitet. An Bord befand sich neben den Storm Laschings vom TAB eine weitere Teilfracht für Finnland, die am Vortag in Stettin geladen worden war, wie Christian Knüppel vom Schifffahrtskontor Rostock informierte.

Manfred Kubitz, Stephan Wenke und Peter Thum danken dem Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund für die große Unterstützung bei der Vorbereitung der Aktion, aber auch für die kostenlose Überlassung von Sand vom WSA-Spülgelände für die Stranderneuerung der Badeanstalt sowie für die Spielfelder der Sportveranstaltung „Barth bewegt sich“.

Für Peter Thum ist aufgrund der gelungenen Premiere klar, seine nächste Auslieferung im September, dann für die MV-Werften, wieder über den Barther Hafen abzuwickeln.

