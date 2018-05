Barth

Klares Bekenntnis aus Berlin: In einem persönlichen Schreiben an Landrat Ralf Drescher (CDU) versichert der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), dass auch die neue Bundesregierung die Bestrebungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Landkreises Vorpommern-Rügen, die stillgelegte Darßbahn zu reaktiveren, finanziell unterstützen wird. Zuletzt wurden unter den Unterstützern der Darßbahn immer wieder Zweifel laut, ob auch die neue Regierung die Weichen für die Bahnverbindung stellen und das Millionen-Projekt unterstützen wird. Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, Christian Pegel (SPD), hatte während einer Podiumsdiskussion in Barth vor der Bundestagswahl gesagt: „Für einen neuen Bundesverkehrsminister, den ich noch nicht kenne, kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen.“

Neuer Bundesverkehrsminister seit Mitte März im Amt

Mit dem Mitte März zum neuen Bundesverkehrsminister ernannten Andreas Scheuer scheint nun ein weiterer wichtiger Unterstützer gefunden worden zu sein. Licht ins Dunkel brachte Vorpommern-Rügens Landrat Ralf Drescher. Er hatte beim Bundesminister angefragt, weil es seiner Meinung nach in letzter Zeit recht still um das Projekt Bahnanbindung der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst geworden war. Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für eine Reaktivierung der Darßbahn beim Land. Zuletzt hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Oktober 2017 auf einer Veranstaltung in Barth Gespräche mit dem Bund über die Darßbahn angekündigt.

Ein klares Bekenntnis vom Bund liegt nach Auskunft Dreschers nun vom neuen Minister vor. „Das habe ich schriftlich und vom Bundesminister unterschrieben. Unverzüglich sollte jetzt auch das Land die Weichen in Richtung Darßbahn stellen“, sagte Drescher am Dienstag in Stralsund.

Barths Bürgermeister zweifelte nie an Umsetzung

Für den Barther Bürgermeister Stefan Kerth (SPD) ist die Nachricht keine große Überraschung: „Ich habe nichts anderes erwartet, immer an die Bahn geglaubt und für sie gekämpft. Dass so viele bereits getätigte Absprachen mit dem Einzug eines neuen Bundesverkehrsministers hinfällig geworden wären, hätte mich doch sehr gewundert. Dennoch freue ich mich sehr über die Zusage.“

Präsident des Bäderverbandes verlangt zügiges Handeln

Der Präsident des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Andreas Kuhn, erwartete die Botschaft sehnsüchtig: „Seit Jahrzehnten war und ist die Darßbahn immer wieder Thema im Kreistag Nordvorpommerns und nun auch Vorpommern-Rügens. Zumindest den Worten nach wurden die Bemühungen um die Bahnanbindung von Fischland-Darß-Zingst auch von allen Landesverkehrsministern der vergangenen Jahre befürwortet – nur praktisch ist kaum was passiert. Jetzt wird es Zeit, endlich Nägel mit Köpfen zu machen!“ Als Präsident des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern und als Bürgermeister des Seeheilbades Zingst danke er der Bundesregierung für die Beteiligung an diesem für die Region so wichtigen Infrastrukturprojekt. „Eine derart bedeutende Urlaubs- und Ausflugsregion wie die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst braucht dringend den ökologischen Bahnanschluss. Ich fordere von der Landesregierung nun zügig zu handeln.“

Auch vor mehr als 100 Jahren sorgte die Darßbahn schon für Diskussionen Am 17. Dezember 1904 fand eine Konferenz über die Darßbahn in Stettin statt. Eine Entscheidung, die Bahn zu bauen, blieb aus. Der Bau wurde im Frühjahr 1909 an mehreren Stellen gleichzeitig begonnen. Es wurde über eine Streckenverlängerung bis Ahrenshoop nachgedacht, die Pläne aufgrund zu hoher Kosten eingestellt. Die Darßbahn wurde am 1. Dezember 1910 für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Die Bevölkerung hatte nun eine ganzjährige Verbindung zum Festland und war nicht mehr auf Dampfschiffe angewiesen. Für die Dampfschiffslinien bedeutete die neue Bahnstrecke das Aus. 14 Tage nach Streckeneröffnung stellten alle Linien ihren Dienst ein. Im April 1944 ereignete sich im Bahnhof Prerow der einzige schwere Unfall in der Geschichte der Darßbahn. Mehrere Personenwaggons entgleisten und sieben Fahrgäste starben. Danach wurde der Bahnbetrieb von Zingst nach Prerow eingestellt. Die letzten Fahrten fanden in den Jahren 1996 und 1997 statt.

Carolin Riemer