Langsdorf

Die Bundespolizei hat gestern an der A 20 bei Langsdorf einen 36 Jahre alten Mann festgesetzt, der per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Verden gesucht wurde. Er ging Beamten der Bundespolizei gegen 3 Uhr während der Kontrolle eines Pkw ins Netz. Der Mann war 2014 wegen Trunkenheit im Verkehr zu 706,20 Euro oder 40 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann aus Polen den Betrag bislang nicht bezahlt. Weil er das auch gestern nicht konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen 8 Uhr erwischten die Beamten eine 59-Jährige Niederländerin, die durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück gesucht wurde. Sie war 2014 wegen Betruges verurteilt worden, hatte bislang ihre Strafe ebenfalls nicht entrichtet. Die Frau konnte ihre Fahrt fortsetzen, weil sie die ausstehenden 373,59 Euro bezahlte und damit 30 Tage Freiheitsstrafe umging.

Jens-Peter Woldt