Eichenthal

Dunkelheit, ohrenbetäubender Lärm, Stühle fallen um, der Boden bebt. Draußen das Ende der Welt, ein Atomschlag, eine Detonation zwischen Rostock und Stralsund, hier unten, etwa zwölf Meter unter der Erdoberfläche aber ist es sicher. Das eindrucksvolle Finale der Führung durch den ehemaligen Militärbunker Eichenthal.

Als Museum der dramatischen Art bewirbt Bunker-Chef Götz Thomas Wenzel die ehemalige DDR-Troposphärenfunkzentrale 302. Doch jetzt könnte die Geschichte der Einrichtung selbst ein dramatisches Ende nehmen. „Ich habe kein Geld, um über den Winter zu kommen“, sagt Wenzel, der eigentlich gelernter Schauspieler, Dramaturg und Regisseur ist, zu DDR-Zeiten unter anderem große Konzerte mit Bruce Springsteen oder Udo Lindenberg mitorganisierte. Der Grund: Der Museumsbunker, der nur wenige hundert Meter von der Autobahnbaustelle liegt, ist ein Opfer des A-20-Lochs.

Denn hin kommt man nur, wenn man die komplizierte Umleitung über Langsdorf und Böhlendorf nutzt. „Meine Mitarbeiterin hatte Anrufe, dass die Leute uns nicht mehr finden“, sagt Wenzel. Das Drama begann seiner Meinung nach bereits 2016, als erstmals Straßen in der Umgebung saniert worden sind. 2017 seien gleich vier Verbindungsstrecken in Richtung Eichenthal saniert worden. Als die Arbeiten endlich beendet waren, brach im Herbst die A20 zusammen. „2015 war das beste Jahr. Seitdem ist der Umsatz um 90 Prozent eingebrochen“, sagt der 61-Jährige. Während 2015 noch im Schnitt 60 bis 80 Besucher pro Führung mit ihm die unterirdischen Gänge entdeckten, seien es in diesem Jahr maximal 20, in der Regel sechs bis acht Besucher gewesen. Um den Bunker am Leben zu erhalten, habe er sogar das väterliche Erbe in den Betrieb gesteckt. Dennoch droht das Aus. „Ich muss improvisieren“, sagt Wenzel.

Götz Thomas Wenzel, Macher des Bunker Eichenthal, im Kino des oberirdischen Teils des Bunkers, das auch für Podiumsdiskussionen genutzt wird. Quelle: Robert Niemeyer

2004 erwarb Wenzel die 17 Hektar große Bunkeranlage, die sich in desolatem Zustand befand, war sie bis dahin doch als illegale Müllhalde missbraucht worden. Viel Arbeit, Geld und Herzblut steckte der Ex-Berliner in das Museum, das schließlich 2007 eröffnet wurde.

„Im Falle des Untergangs des Museums geht eine wichtige Touristenattraktion verloren. Das muss verhindert werden“, sagt Hartmut Kolschewski, Bürgermeister der Gemeinde Lindholz, in der Eichenthal liegt. Gleichzeitig befürchte er, dass die Anlage wieder verwildert und dem Vandalismus anheim fällt. Vor der Übernahme durch Götz Thomas Wenzel wurde die Anlage unter anderem auch für illegale Schießübungen genutzt.

Doch was tun? Wenzel hofft auf einen Schadensausgleich. „Es sollte das Verursacherprinzip gelten“, sagt er. Bürgermeister Kolschewski fordert, dass das Museum auf die Schadensliste des A20-Lochs gesetzt wird, auf die in Folge der Sperrung unter anderem auch Risse an Häusern an der Umleitungsstrecke sowie auch Schäden an der Straße selbst gesetzt werden, die vom Bund ersetzt werden sollen. Aus dem Schweriner Infrastrukturministerium erhielt Wenzel jedoch die Antwort, dass keine Entschädigungsansprüche bestünden.

Doch Götz Thomas Wenzel gibt seinen Lebenstraum nicht auf. „Ich bin ein Kämpfer. Hier werde ich nur rausgetragen.“ Doch ob das Drama abgewendet werden kann, ist offen.

Robert Niemeyer