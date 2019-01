Born

Dreißig Jahre lang war sie nur als Maske gekommen, jetzt hatte Wenke Becker den Hut für den Ball auf – Erfahrung verpflichtet: „Mein Chef hat mir die Organisation übertragen“, sagt sie lächelnd. Ihr Chef ist Marc Fiege, Geschäftsführer des Gut Darß, das in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung kurzfristig den traditionellen Borner Maskenball übernommen hatte, nachdem der Ribnitz-Damgartener Veranstalter Jörg Maletz mit seinem überraschenden Rückzug für Schrecksekunden im Boddendorf gesorgt hatte. Mit kunstvollen Verkleidungen geriet das schnell in Vergessenheit. Am Ende machte „ Astro-Alex“ mit einem Planeten-Ensemble das Rennen, zusammen mit einem Spieluhren-Quartett und einem Korallenriff als schönste Verkleidung.

Und nun dauerte es nur noch wenige Minuten, bis die Borner Traditionsveranstaltung ihren Neustart erleben sollte. „Was, wenn die Brötchen aus sind?“, fragte eine Kollegin. „Geht nicht, das Gut liegt gegenüber, da gibt es Nachschub“, beruhigte Wenke Becker, die nach vierzehn Tagen Vorbereitung nun auch ein wenig Lampenfieber verspürte. In der Cocktailbar stärkten sich Koch Rico Prüß und Kellner Christian Oswald in den letzten ruhigen Minuten vor dem Ansturm: „Wir sind positiv angespannt.“

Selten war es so spannend wie in diesem Jahr

Gelungener Auftakt des Borner Maskenballs unter neuer Regie, hier tanzt eine „Spieluhr“ mit einem Partygast. Quelle: Susanne Retzlaff

Dirk und Bettine Wyszomirski waren als Araber mit Hühnchen gekommen. Noch wohnen sie vor allem in Ahrensburg bei Hamburg, doch sie haben in Born bereits einen Fuß in der Tür. „Wenn man die Borner richtig kennenlernen will, sollte man zum Maskenball gehen“, hatte die Nachbarin geraten. Viel hatte sie über die Sitten und Gebräuche nicht verraten. Das erledigte Borns Bürgermeister, Maskenball-Moderator und Zirkusdirektor Gerd Scharmberg, nachdem die Original Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle für Stimmung gesorgt hatte. Noch gehörte die Tanzfläche den Gästen.

Waren die Nähmaschinen auf der Halbinsel wirklich wieder angesprungen? Selten war es so spannend. Punktlandung auf dem Parkett für „ Astro-Alex, Sonne, Venus und Erde“, kurz darauf rollte ein zauberhaftes „Korallenriff“ mit Segelschiff ein, gefolgt vom „Bandsalat“, einer prägenden Erfahrung der 1970er-Jahre. Ein Vierer-Set „Spieluhren“ erstaunte mit tänzerischen Qualitäten und schließlich schlug auch noch der Blitz ein, Volltreffer. Sonne und Venus baten zum Tanz, Schornsteinfeger und Minnie Maus zogen als Spieluhren ihre Kreise, gut, dass sie etwas Platz hatten, der Bandsalat verfing sich in den Knöpfen der Gäste, das Korallenriff weckte warme Träume, der Blitzschlag hinterließ heiße Spuren in Hemd und Schirm.

Die Jury hatte es nicht leicht

Gelungener Auftakt des Borner Maskenballs unter neuer Regie. Zirkusdirektor Gerd Scharmberg begleitet einen Teil des „Korallenriffs“. Quelle: Susanne Retzlaff

Elvira und Dita retteten den Spieluhrenclown per Strohhalm vor dem Verdursten und der Ganz-Neu-Borner Sylvius drehte ganz mächtig am Schlüssel der Prinzessin – die Jury, die die Maskenbilder bewerten sollte, hatte es nicht leicht. Doch wie fiel das Urteil der Gäste über den Neustart aus? „Es läuft!“, hörte man aus der Cocktailbar, der „Stammtisch“ vor der Blaskapelle schaute genau hin: „Möglicherweise waren etwas weniger Gäste da, aber das ist beim ersten der beiden Bälle meistens so.“ Am Schunkeltisch mit den „gebürtigen Bornerinnen“ ist man sehr zufrieden: „Unser erster Eindruck ist top, toll geschmückt, und sogar die Toiletten sind geheizt!“

Sorina und Cousin Karl Heinz Schuhmann aus Born und Wieck wäre der Betreiberwechsel gar nicht aufgefallen: „Alles super. Hauptsache, es geht weiter!“ Und wie sind sie denn, die Borner? „Sehr fantasievoll, sie haben erstaunliche Ideen, da muss man erst einmal drauf kommen. Wir sind versucht, auch Masken zu basteln,“ verriet Bettine Wyszomirski das Ergebnis ihrer Forschungen auf dem Maskenball. Die Nähmaschinen sollten also auf jeden Fall weiter rattern, der Test für den nächsten Borner Maskenball am 2. Februar ist bestanden.

Schwierige Entscheidung In der Kategorie Originalität machte „Die vom Blitz Getroffene“ (zwei weibliche Stammgäste aus Wieck) den 3. Platz, der „Bandsalat“ (zwei Frauen und ein Mann aus Born) den 2. Platz, Sieger wurden „ Astro-Alex mit Sonne, Venus und Erde“ (vier weibliche Stammgäste aus Wieck). In der Kategorie Schönheit vergab die Jury zwei 1. Plätze für die „Vier Spieluhren“ und das „Korallenriff“ (alle fünf waren Frauen aus Born).

Susanne Retzlaff