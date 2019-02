Ribnitz-Damgarten

Die Deutsche Trachtenjugend im Deutschen Trachtenverband lädt vom 15. bis 17. März nach Ribnitz-Damgarten ein. Anlass ist der 13. Deutsche Kinder- und Jugendtrachtentag. Ausrichter der Veranstaltung ist der Tanzverband des Landes Mecklenburg-Vorpommern. „Die bundesweite Veranstaltung vereint an diesen drei Tagen etwa 100 aktive junge Trachtler und Volkstänzer. Sie bieten einen bunten Reigen einheimischer Trachten und Tänze von der Nordsee bis zu den Alpen“, sagt Jasmin Esemann, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Trachtenjugend. Der Kinder- und Jugendtrachtentag „wandert“ jährlich im Bundesgebiet und fand im vergangenen Jahr im bayerischen Holzhausen statt.

Dieses Treffen soll nicht im stillen Kämmerlein stattfinden, wichtiger Aspekt ist die Öffentlichkeit. Deshalb üben die Jugendlichen während ihres Treffens in Ribnitz-Damgarten zum Beispiel einen Tanzreigen deutscher Volkstänze ein, den sie dann in landesspezifischen Trachten der jeweiligen Bundesländer in Form eines Galaprogramms aufführen möchten. Dazu wird am 16. März in das Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten ( Georg-Adolf-Demmler-Straße 6) eingeladen. Karten dafür können im Vorverkauf in der Touristinformation für 6,50 Euro erworben werden. Gäste in Tracht zahlen die Hälfte.

Galaprogramm wird „up Platt“ eröffnet

Gestartet wird das Programm in der Landessprache „up Platt“ um 14 Uhr. „Die Gäste werden in diesem Programmteil die Entertainerin und Sängerin Heide Mundo und die Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle unter der Leitung von Michael Gabbert erleben“, sagt Iris Koßmehl vom Tanzverband des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ab 16 Uhr gestaltet die Deutsche Trachtenjugend mit ihren landestypischen Tänzen und Trachten das weitere Programm. Die Länderdelegationen der Trachtenjugend werden dann im Tanzbild „Deutsche Tanzfolge“ vereint sein. Aus Mecklenburg werden das Fritz-Reuter-Ensemble Anklam, die Volkstanzgruppe „Schüddel de Büx“ Greifswald und das Folkloreensemble „ Richard Wossidlo“ Ribnitz-Damgarten dabei sein. Letzteres besitzt übrigens die größte Trachtensammlung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, berichtet Katja Zühlsdorff, Vorstandsmitglied des Mecklenburg-Pommeraner Folkloreensembles „ Richard Wossidlo“. 2012 wurden die Trachten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums Folkloreensembles in der Sporthalle Freundschaft ausgestellt. Während des 13. Deutschen Kinder- und Jugendtrachtentag in Ribnitz-Damgarten wird nicht nur getanzt und gefachsimpelt, die Deutsche Trachtenjugend im Deutschen Trachtenverband führt am 16. März auch eine Präsidiumssitzung durch. Auf der Tagesordnung stehen Vorstandswahlen. Sie finden alle drei Jahre statt.

Tanzverband MV wurde 1990 gegründet

Der Tanzverband Mecklenburg-Vorpommern wurde 1990 gegründet und zählt derzeit laut Homepage etwa 620 Mitglieder in 25 Tanzgruppen und zwei Ensembles. Seit über 25 Jahren bietet der Tanzverband Weiterbildungen und Seminare für seine Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder an. Schwerpunkte sind Folkloretanz und Modern Dance/Jazz. In seiner Funktion berät er seine Mitglieder, unterstützt sie materiell, organisiert Seminare, Veranstaltungen und Fahrten zu Tanzfesten. Die günstige Lage der Landesgeschäftsstelle in der Jugendherberge Ribnitz-Damgarten bietet die besten Voraussetzungen für alle Aktivitäten des Tanzes und der Musik durch den großen Ballettsaal im Anschluss der Herberge.

Edwin Sternkiker