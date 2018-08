Ribnitz-Damgarten

Am Sonnabend erst hatte Carina Pilling ihren 14. Geburtstag gefeiert, am Sonntag war die damit jüngste Starterin beim Boddenschwimmen in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) auch die Schnellste. Es war das erste Mal in der elfjährigen Geschichte des Boddenschwimmens, dass nach der 1000-Meter-Strecke von der Halbinsel Pütnitz bis in den Ribnitzer Hafen kein Mann als Erster die Stufen im Ziel hinaufstieg.

Zur Galerie 14-Jährige gewinnt das 11. Boddenschwimmen in Ribnitz-Damgarten.

„Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich noch vor den Männern das Ziel erreiche“, sagte Carina Pilling nach dem Rennen. Die gebürtige Ribnitz-Damgartenerin lebt mit ihrer Familie in Neckarsulm (Baden-Württemberg) und verbringt derzeit ihre Ferien in der Region.

Teilnehmerrekord

„Wahnsinn, eine tolle Leistung von Carina“, sagte René Eckermann. Der Rostocker war der schnellste Mann im Feld und bereits mehrfach Sieger des Boddenschwimmens.

Das elfte Boddenschwimmen stellte zudem in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord auf. 67 Starter bei den Erwachsenen, 25 beim 200-Meter-Kinderrennen, in beiden Rennen so viele Teilnehmer wie noch nie. „Es hat alles wunderbar geklappt, alle sind gesund aus dem Wasser gestiegen“, sagte Karsten Schmidt aus der Schwimmabteilung des Ribnitzer SV, Cheforganisator des Boddenschwimmens, der gleichzeitig den ehrenamtlichen Helfern, den Sponsoren sowie den Rettungsschwimmern der DLRG-Gruppen Zingst/Barth und Fischland dankte.

Die Sieger 1000 Meter, Frauen: 1. Carina Pilling (17:34 Minuten); 2. Anne-Katrin Hage (19:23); 3. Marlen Reißauer (19:55).1000 Meter, Männer: 1. René Eckermann (18:06); 2. Frank Pilling (20:09); 3. Simon Richter (20:16) 200-Meter KinderrennenMädchen U11: 1. Emma Loroff (4:54); 2. Maja Loroff (5:06); Valerie Otto (5:18).Jungen U11: 1. Nils Pilling (3:53); 2. Konstantin Brätz (4:15); 3. Manner Hennig (4:50).Mädchen 11-13 Jahre: 1. Hannah Schulz (4:17); 2. Vanessa Wittenborn (4:21); 3. Johanna Richter (4:40).Jungen 11-13 Jahre: 1. Sebastian Brätz (3:29); 2. Jere Voll (4:03); 3. Devon Robbe (4:41).

Niemeyer Robert