Ribnitz-Damgarten Aktionstag - Dierhäger Kinder reisen in die Bücherwelt Anlässlich des Welttages des Buches waren Viertklässler aus Dierhagen auf „Büchertour“ – und hörten viel Musik.

Viertklässler der Grundschule in Dierhagen haben anlässlich des Welttages des Buches am Donnerstag die Bibliothek in Wustrow besucht. Dort erlebten sie eine Buchpräsentation und konnten in den Regalen stöbern. Im Anschluss ging es zu einer weiteren Buchvorstellung in die Bücherstube Wustrow. Quelle: Timo Richter