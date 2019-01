Dierhagen

Für den Bau der Hansa Powerbridge, einer Stromtrasse von Güstrow über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gehen Geologen derzeit in den Untergrund. Drei Teams eines Bremer Unternehmens erkunden derzeit die Bodenbeschaffenheit im Verlauf der künftigen Trasse. Das Vorhaben stößt bei Bürgermeisterin Christiane Müller (Linke) nicht auf ungeteilte Begeisterung.

Ziel ist, überschüssige, in Windkraftanlagen erzeugte Energie in Schweden zwischenzuspeichern. Bei Flaute oder höherer Nachfrage kann die Energie dann wieder zurück nach Deutschland kommen. Der Baubeginn soll im Jahr 2023 erfolgen. Gerechnet wird mit einer Investitionssumme von rund 650 Millionen Euro.

Furcht vor Einschränkungen

Größte Sorge der Dierhäger Bürgermeisterin ist, dass kommunale Grundstücke nicht wie geplant bebaut werden können. Denn rechts und links der Stromtrasse gelte es, Abstandsflächen einzuhalten. So ist in dem Ostseebad seit vielen Jahren der Bau einer Tankstelle im Gespräch. Sollte die Stromtrasse über das kommunale Grundstück führen, könnte die Idee zu den Akten gelegt werden, so Christiane Müller.

Sie würde „bis zum Äußersten gehen“, wenn die geplante Stromtrasse die Entwicklung der Kommune einschränken würde, heißt: auch Klage einreichen. Zugestimmt hat die Kommune aber, dass auf deren Grundstücken die Bodenuntersuchungen stattfinden dürfen. Für die betroffenen Gemeinden Dierhagen und Ribnitz-Damgarten soll es noch einen Termin geben, an dem Sorgen und Nöte zur Sprache gebracht werden können. Christiane Müller kritisiert in diesem Zusammenhang, dass beispielsweise eine Trassierung über Markgrafenheide, sowieso Anlandungspunkt eines Seekabels, bislang nicht weiter in Betracht gezogen worden sei.

Bohrung bis in zehn Meter Tiefe

Für Daniel Otto und Thorge Schulz stehen solche Gedanken erst einmal nicht auf der Agenda. Sie bohren mit einem Drei-Tonnen-Gerät bis in zehn Meter Tiefe, um die Beschaffenheit des Untergrundes zu ermitteln. Wo ist eine Torfschicht, die sich möglicherweise aufgrund des Stromdurchflusses erhitzen könnte? Wo sind Steinfelder, in denen bei der Verlegung der landseitigen Stromtrasse nicht mit horizontal ausgeführten Bohrungen gearbeitet werden könne?

Schon vor Ort werden die Bodenproben in Augenschein genommen, um sie dann später noch einmal genauer zu analysieren. Ein Gutteil der Trasse an land soll in offener Bauweise verlegt werden. Nur bei der Querung von Straßen soll die Horizontalbohrtechnik Anwendung finden. Thorge Schulz geht davon aus, dass dies in 90 Prozent erfolgen könne. Allein Plattenwege würden für die Querung der Stromtrasse aufgenommen.

Das Kabel ist bis zu zwölf Zentimeter dick

Die Stromkabel werden zwischen 1,50 Meter und fünf Meter tief verlegt, sagt Daniel Otto. Das Kabel selbst ist bis zu zwölf Zentimeter dick, vor einer möglichen Beschädigung von oben werde es durch ein Gitter geschützt, hieß während einer Info-Veranstaltung der Betreiber 50 Hertz und Svenska kraftnät in Dummersdorf bei Rostock. Landwirtschaftlich genutzte Flächen könnten nach Verlegung des Kabels uneingeschränkt weitergenutzt werden. Es soll demnach keine Gefahr drohen, dass Böden aufgrund einer möglichen Wärmebildung austrocknen. Die elektromagnetische Strahlung liegt den Aussagen des Betreibers weit unter dem Grenzwert des Bundes-Imissionsschutzgesetzes.

Das erst einmal ist Christiane Müller ganz egal, ihr geht es allein um das Entwicklungspotenzial Dierhagens, das durch die Stromtrasse beschränkt werden könnte. Da wird die Bürgermeisterin des Ostseebades nicht mitspielen. Aber ein Kabel lasse sich möglicherweise mit Umwegen verlegen, anders etwa als bei einer Gasleitung.

Stromtrasse für 650 Millionen Euro Ein 75 Kilometer langes Erdkabel soll im Zusammenhang mit der Hansa Powerbridge auf deutscher Seite verlegt werden. Dazu kommt ein 105 Kilometer langes Seekabel, dass die Verbindung von derzeit geplant Dierhagen-Ost nach Schweden herstellt. 2023 soll der Bau der Stromtrasse beginnen, drei Jahre später in Betrieb gehen. Gerechnet wird mit Investitionskosten in Höhe von rund 650 Millionen Euro. Ziel ist es, überschüssigen Strom aus Windenergieanlagen in Schweden zwischenzuspeichern und bei Flaute oder erhöhtem Bedarf wieder zurück nach Deutschland zu holen. Dafür soll in Güstrow eine Konverteranlage entstehen. Von dort verläuft die geplante Stromtrasse mit einer Leistung von 700 Megawatt landseitig nach Dierhagen.

Timo Richter