Gute Unterhaltung und dazu ein Drei-Gang-Menü – genau das bietet Ray Kupper zusammen mit seinem Ensemble der Mecklenburger Bühne und dem Barther Restaurant „Eshramo“ den Gästen. Das neue Stück „Der Fluch des Mönchs“, das hier vor Kurzem Premiere feierte, entführt die Besucher nach Frankreich in die Zeit der Renaissance. Der Comte de Marchand hat zum Empfang geladen. Ein Schrei zerreißt die Eintracht. War es Mord? „Es gibt Tanz, Comedy und natürlich auch Action“, sagt Ray Kupper. „Doch mehr werde ich nicht verraten. Es soll ja spannend bleiben.“ Ohne Action geht es bei dem Schauspieler und Stuntman nicht. Der Bereich Tanz sei allerdings auch für ihn Neuland.

2016 rief der Wahl-Barther die Mecklenburger Bühne ins Leben und holte auch gleich Lutz Krebs, Geschäftsführer vom „Eshramo“, mit ins Boot. „Wir mussten erst einmal schauen, wie es angenommen wird, aber es hat sich etabliert und mittlerweile auch weiter entwickelt. Durch das Feedback und die Ideen der Zuschauer haben wir gesehen, was man anders machen kann“, sagt Ray Kupper. Und Lutz Krebs fügt hinzu: „Beim ersten Mal kamen zehn Leute. Jetzt sind die Vorstellungen schnell ausverkauft.“ Die Idee, Theater und Essen zu kombinieren, sei zwar nicht neu, allerdings würden in der Regel große Agenturen aus Berlin und Brandenburg durchs Land fahren. Von denen wolle sich das Ensemble der Mecklenburger Bühne absetzen.

Schnitzer sind nicht erlaubt

Ray Kuppers Ziel sei es, etwas ganz Individuelles zu bieten. „Gute Gastronomie, freundschaftliches Ambiente, mit guten Stücken und guten Schauspielern. Ein kleiner, gemütlicher, exklusiver Rahmen und authentische Kostüme. Das ist unser Anspruch“, sagt Ray Kupper. Alle müssten ihr Fach verstehen, in der Küche und auf der Bühne. Wobei „Bühne“ in diesem Fall zuviel gesagt ist. Denn gespielt wird auf engstem Raum, im urigen, historischen Gewölbekeller des Barther Restaurants. Direkt beim Gast. Das sei eine große Herausforderung, vor allem bei den Kampfszenen. Denn im Stück wird natürlich auch gefochten und geschossen. „Man kann sich keinen Schnitzer erlauben. Das Publikum ist ganz nah dran und sieht alles“, sagt Ray Kupper. „Man muss ganz präzise arbeiten.“

Und nicht nur die Schauspieler kommen beim Fechten auf engstem Raum ins Schwitzen, auch in die Küche wird von Lutz Krebs alles gefordert. Denn das Essen für 30 Personen muss pünktlich auf den Tisch stehen. Das Stück „Der Fluch des Mönchs“ ist ein in sich abgeschlossenes Stück in Akten. Zwischen den einzelnen Akten wird das Essen serviert. Allerdings nicht direkt an den Tisch, sondern als Buffet. Zeitlich habe man nicht viel Spielraum. Sobald der Akt vorbei sei, müsse das Essen auch auf dem Tisch stehen. „Da muss das Timing perfekt sein und wir sind nur zu zweit in der Küche“, sagt Lutz Krebs. Das Essen werde auf das Stück zugeschnitten. So wurde bei der Premiere des „Fluch des Mönchs“ unter anderem Coq au Vin und Crème brûlée serviert.

Schauspieler, Tänzer und Stuntleute

Das Ensemble besteht aus knapp zehn Schauspielern, Stuntleuten und Tänzern, die unter anderem aus Rostock, Stralsund, von der Insel Rügen und aus Brandenburg kommen. Ray Kupper selbst kommt ursprünglich auch von der Insel Rügen. Als er im Barther Theatergarten bei den vier Musketieren mitspielte, sei er hier hängen geblieben. „Man ist schnell an der Ostsee, hat aber auch eine gute Anbindung und die Menschen hier sind offener. Es ist eine andere Mentalität“, sagt Ray Kupper, der als freiberuflicher Schauspieler viel unterwegs ist.

Während die Zuschauer bei dem ersten Stück, „Störtebecker Gold“, sehr stark eingebunden wurden, sei dies beim neuen Stück „Der Fluch des Mönchs“ anders. „Das ist nicht so ein Mitmach-Ding“, sagt Ray Kupper. Die Devise laute hier: Hinsehen und genießen. Denn nicht alle Zuschauer würden gerne im Mittelpunkt stehen.

Vorstellungen im neuen Jahr 2016hat Ray Kupper die Mecklenburger Bühne gegründet und verbindet bei seinem Dinner-Theater Unterhaltung mit einem Drei-Gang-Menü. Neben dem ersten Stück „Störtebeckers Gold“ gibt es seit Kurzem auch ein neues, „Der Fluch des Mönchs“, das am 12. Januar im Gewölbekeller des Barther Restaurants „Eshramo“, Markt 13, gezeigt wird. Allerdings sind die Tickets schon ausverkauft. Derzeit gibt es noch Karten für den 23, Februar. An diesem Abend wird im Restaurant „Eshramo“ das Stück „Störtebeckers Gold“ präsentiert. Das Ensembleder Mecklenburger Bühne kann aber auch für Firmenfeiern oder Geburtstage gebucht werden. Weitere Informationen im Internet unter www.raykupper.com.

