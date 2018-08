Ribnitz-Damgarten

Die Nachfolge von Peter Krüger in der Geschäftsführung des Kur- und Tourimusbetriebs Zingst (Vorpommern-Rügen) ist geregelt. Matthias Brath soll am 1. Januar 2020 alleiniger Chef des Unternehmens werden. Das teilte Ingo Reichelt, Vorsitzender des Aufsichtsrates, am Freitag mit. Der 46-jährige Brath ist bereits bei der Kur- und Tourismus GmbH angestellt. Er leitet seit zweieinhalb Jahren das Hostel „Haus 54“. Seit 2000 ist Peter Krüger Geschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH.

Übergangszeit bis Ende 2019

Bis Ende 2019 werden Brath und Krüger gemeinsam die Geschicke des Tourismusbetriebs leiten. Bekanntlich wird Peter Krüger im kommenden Jahr 65 Jahre alt, erreicht damit das Rentenalter. „Deshalb wurde durch den Aufsichtsrat entschieden, dass Matthias Brath ab 1. Januar 2019 zum Hauptgeschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH bestellt wird und Peter Krüger bis zum Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters am 31. Dezember 2019 weiterer Geschäftsführerbleibt“, so Ingo Reichelt. Damit solle vor allem der Übergang in der Geschäftsführung so reibungslos wie möglich erfolgen. „Wir möchten Herrn Brath die Möglichkeit geben, sich in Ruhe einzufinden“, so Reichelt. Bis dahin sollen die Themen- und Arbeitsfelder jedoch auf beide aufgeteilt werden. Wie, sollen weitere Gespräche ergeben.

„An Erfolge anknüpfen“

„Wir wollten die Stelle aus der Gesellschaft besetzen. Herr Brath ist für den Posten bestens geeignet“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende weiter.

„Ich möchte das, was in Zingst erreicht wurde, positiv weiterentwickeln“, sagt Matthias Brath zu dem Schritt. Durch die Übergangszeit könne er von der Erfahrung und dem Wissen Krügers profitieren, um „an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen“, so Brath.

Peter Krüger selbst hatte Brath für den Posten vorgeschlagen. „Ich schätze seine Arbeit, er hat die besten Voraussetzungen“, sagt Krüger über den gelernten Banker Brath, der zehn Jahre die Zingster Jugendherberge leitete. Der nun eingeschlagene Weg sei laut Krüger ein sehr guter Kompromiss im Sinne der Sache. „Es geht um den Tourismus in Zingst und darum, dass die Tourismuskonzeption weiter erfolgreich fortgeführt wird.“

Niemeyer Robert