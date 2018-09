Ribnitz-Damgarten

Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) und die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten wollen gemeinsam das Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung in ein Wohngebiet verwandeln. „Wir wollen die Chance nutzen, diese attraktive Lage für die Bürger zu entwickeln“, sagt Heiko Körner, Leiter des Bauamtes der Stadtverwaltung. Laut Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft, könnten auf dem Gelände bis zu 50 neue Wohnungen entstehen. Denkbar seien fünf bis sieben Mehrparteien-Wohnhäuser.

Auszug 2017

Rückblick: Ende 2017 war die Kreisverwaltung aus den Bürogebäuden an dem Standort ausgezogen. Damals hatte der Landkreis sowohl die Mitarbeiter aus der Damgartener Chaussee als auch die Mitarbeiter des Jobcenters im ehemaligen Amtsgericht zusammengeführt. Seitdem stehen die Gebäude in der Damgartener Chaussee leer. Das ehemalige Jobcenter hat die Stadt mittlerweile verkauft. Dort sollen ebenfalls Wohnungen entstehen.

Zu wenige Wohnungen

Hintergrund der Pläne ist auch, dass in Ribnitz-Damgarten Wohnungsnot herrscht. Laut einer Untersuchung des Planungsbüros Wimes liege die Quote tatsächlich nutzbarer leerstehender Wohnungen in Ribnitz-Damgarten bei 0,7 Prozent. Das ist sogar zu wenig, um den innerstädtischen Eigenbedarf zu decken. „Wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnungen“, sagt Christian Janssen. Gefragt seien derzeit vor allem höherwertige Wohnungen. Die Leerstandsquote nur im Bestand der Gebäudewirtschaft liege bei unter drei Prozent. Die Gebäudewirtschaft hat etwa 2000 Wohn- und Gewerbeeinheiten im eigenen Bestand, verwaltet für Dritte zusätzlich etwa 1000 Einheiten.

„Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt“, sagt Heiko Körner mit Blick auf die Entwicklung der Flächen am Bodden. Geplant ist, dass die Stadt das Gelände beräumt. Frühestens 2019 sei ein Abriss der Gebäude denkbar. Die Gebäudewirtschaft investiert schließlich in die Neubauten. In welchem Rahmen sich die Gesamtkosten für das Projekt bewegen, dazu könne zum jetzigen frühen Zeitpunkt der Planung noch keine belastbare Schätzung abgegeben werden. Bis die ersten Mieter einziehen, dürften auch noch ein paar Jahre vergehen. „Nicht vor 2022“, sagt Heiko Körner.

Sportpalast, Möbelhaus und Stadion

Denn noch sind offene Fragen zu klären. Einer der größten Knackpunkte dürfte die Lärmemission sein. Sowohl die Diskothek „Sportpalast“ als auch das Stadion „Am Bodden“grenzen direkt an das Gelände an. Beide Einrichtungen stehen laut Heiko Körner nicht zur Debatte. Und so müssen Lösungen gefunden werden, mit welchen Lärmschutzmaßnahmen eine Entwicklung von Wohnbebauung in direkter Nachbarschaft von Veranstaltungsorten möglich ist. Diese Möglichkeiten werden laut Heiko Körner nun als nächstes untersucht.

Fest steht auf jeden Fall, dass der Möbelmarkt in der Damgartener Chaussee umziehen muss. Das Gebäude gehört der Stadt, ist an den Betreiber des Marktes vermietet. „Wir suchen gemeinsam nach einem alternativen Standort“, sagt Heiko Körner. Bestandteil der geplanten Beräumung im kommenden Jahr sei der Abriss der Halle jedoch noch nicht.

Niemeyer Robert