Ribnitz-Damgarten

Seit Monaten steht das ehemalige Jobcenter in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) leer. Doch noch in diesem Jahr sollen im Musikantenweg die Handwerker anrücken. „Die Betreiberart ist geklärt, im Spätsommer sollen die Umbauarbeiten starten“, kündigt Michael Bienk jetzt an. Die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen sei nach wie vor sehr groß, macht der Ribnitz-Damgartener Unternehmer deutlich. Aus diesem Grunde hat die von ihm vertretene MBB Immobilien GbR das ehemalige Jobcenter gekauft. Durch den Umbau sollen 45 altersgerechte Wohnungen geschaffen werden. Zur Erinnerung: Die Entscheidung, den Jobcenter-Standort im Musikantenweg aufzugeben, hatte der Hauptausschuss des Kreistages 2017 gefasst. Die Stadt Ribnitz-Damgarten stand damit vor einem großen Problem, denn ihr drohten jährliche Mieteinnahmen in Höhe von rund 170 000 Euro wegzubrechen. Es bestand die Gefahr, dass die Immobilie lange Zeit leerstehen bleibt. Doch diese Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht.

Große Nachfrage nach Wohnungen

Wie groß die Nachfrage nach Wohnungen in der Bernsteinstadt ist, macht Michael Bienk am Stadtteil Damgarten deutlich. Hier hat die MBB Immobilen GbR das ehemalige Betriebsgebäude des einstigen Volkseigenen Betriebes riled in der Richtenberger Straße umgebaut und 14 Wohnungen geschaffen. Ein Teil des Gebäudes wurde abgerissen. Knapp eine Million Euro flossen in das Vorhaben. Die Wohnungen sind zwischen 60 und 100 Quadratmeter groß und mit Schallschutzfenstern ausgestattet. „Wir haben hier investiert, weil wir überzeugt sind, dass auch Damgarten als Wohnstandort immer beliebter wird. Und ich war auch überzeugt, dass die neuen Wohnungen im ehemaligen riled-Gebäudes gut zu vermarkten sind. Aber dass von den 14 angebotenen Wohnungen innerhalb von gerade einmal zwei Wochen 13 einen Interessenten gefunden haben, das hat mich dann doch überrascht.“ Positiver „Nebeneffekt“ dieser privaten Investition: Durch den Umbau des ehemaligen Betriebsgebäudes zu Wohnzwecken verschwand ein Schandfleck, der die Stadtverwaltung über mehrere Jahre beschäftigt hatte. Durch die Umsetzung des Vorhabens wurde nun das gesamte Areal, das abgesehen von den Anlagen der Deutschen Bahn AG, im Wesentlichen durch eingeschossige Wohnhäuser geprägt ist, aufgewertet.

18 altersgerechte Wohnungen im Ribnitzer Mittelweg

Und es sollen weitere Wohnungen entstehen. Im Mittelweg im Stadtteil Ribnitz werden 18 altersgerechte Zwei-Raum-Wohnungen gebaut. „Im Sommer soll es losgehen, wahrscheinlich im Juli oder August“, sagte Bienk als Vertreter des Bauherren. Das ist die Entwicklungsgesellschaft Quartier 31 Ribnitz-Damgarten. Die Wohnungen werden zwischen 52 und 62 Quadratmeter groß sein und über Fahrstuhl, Balkon beziehungsweise Terrasse sowie Fußbodenheizung verfügen. Gebaut wird in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Lidl-Markt. Den hatte die MBB Immobilien GbR Mitte 2015 gekauft. Durch Umbau entstanden in dem Gebäude 16 Wohnungen für Senioren. Am 1. November 2016 zog hier der erste Mieter ein. Um das neue Gebäude mit den 18 Wohnungen errichten zu können, wird ein Teil der Parkplatzfläche genutzt. Die Beräumungarbeiten auf der Fläche haben bereits begonnen. Als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze dient eine etwa 2000 Quadratmeter große Fläche direkt am Bahndamm. „Mit der Schaffung weiterer 18 altersgerechter Wohnungen soll der Charakter dieses Areals im Mittelweg als Wohnquartier weiter gestärkt und der Standort attraktiver gemacht werden“, so Bienk abschließend.

Edwin Sternkiker