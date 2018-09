Ribnitz-Damgarten

Bei einem Wohnhausbrand ist am Samstagabend in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 70 000 Euro entstanden. Als Brandursache wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an einer Mikrowelle angenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Von der Mikrowelle aus hätten die Flammen auf das gesamte Kücheninventar übergegriffen, so der Polizeisprecher. Die Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten sowie aus dem nahe gelegenen Klockenhagen und Tempel hätten den Brand in der Doppelhaushälfte im Stadtteil Damgarten schnell löschen können. Personen seien nicht verletzt worden.

