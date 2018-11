Ahrenshoop

Volle Konzentration auf jungen deutschen Film – die Ahrenshooper Filmnächte machen es möglich. Und weil das Ereignis erstmals im November stattfindet, tummelt sich das kleine, geradezu familiäre Filmfestival im Reigen etlicher anderer solcher Veranstaltungen in ganz Deutschland. Am Mittwoch wurde die 14. Auflage der Ahrenshooper Filmnächte im Hotel The Grand feierlich eröffnet.

Hatte die Terminverschiebung vom September in den grauen November dem Ahrenshooper Kurdirektor Roland Völcker im Vorfeld mitleidige Kommentare einbracht und durchlitt der schlaflose Nächte, stimmt ihn der Vorverkauf optimistisch. Ausverkauft ist die Eröffnung, ausverkauft ist auch die Abschlussveranstaltung am Samstag, während der die Preise verliehen werden. Kein Kranichzug, kein Sonnenuntergang würden von den Filmen ablenken.

Wunsch nach stärkerer Filmförderung

Jördis Triebel: Ich freue mich auf eine schöne Zeit hier und gehe ganz unbefangen an die Juryarbeit heran. Quelle: Timo Richter

Da hat der Schauspieler Gustav Peter Wöhler noch gar nicht das Mikrofon ergriffen, um mit seiner Band für den musikalischen Einstieg in das Festival zu sorgen, da ist das Foyer bereits gut gefüllt. Rund 200 Gäste wollen die Eröffnung nicht verpassen. Bis Samstag laufen sechs Filme im Wettbewerbsprogramm, drei weitere Beiträge sind im Sonderprogramm zu sehen. Diese Filme sowie ein Kandidat für den Preis stammen von einstigen Stipendiaten des Künstlerhauses Lukas.

Der künstlerische Leiter Volker Kufahl, selbst Betreiber eines Programm-Kinos in Braunschweig, mahnt in seinem Eröffnungsbeitrag eine Stärkung der Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern an. Hierzulande gebe es Filmschaffende, gedreht werde aufgrund besserer Bedingungen aber meist woanders, wie zuletzt das Beispiel „Kruso“ gezeigt habe. Der Film spiele auf Hiddensee, gedreht wurde aber in Litauen.

Uwe Kockisch: Ich glaube, wir bekommen hier sehr interessante Filme zu sehen. Quelle: Timo Richter

Das Kino hat es schwer, in diesem Jahr besonders schwer. An die 20 Prozent weniger Besucher kamen bis Ende bundesweit in die Lichtspieltheater, wusste Moderator Frank Breuner zu berichten. Lichtblick: Der Anteil deutscher Produktionen ist gestiegen. „Endlich ist die Sonne weg“, freute sich denn auch Volker Kufahl.

Und natürlich wollen die Besucher auch die hochkarätig besetzte Jury kennenlernen. Jördis Triebel, zuletzt in der Serie „Babylon Berlin“ zu sehen, Uwe Kockisch, bekannt aus „Weißensee“ und als Commissario Brunetti in den Verfilmungen der Romane von Donna Leon, sowie Fernsehmoderator Max Moor tauchen ein in die familiäre Atmosphäre der Ahrenshooper Filmnächte.

Jurymitglieder freuen sich auf schöne Filme

Schon einmal hatten die Organisatoren der Filmnächte bei Jördis Triebel angeklopft. Doch statt in der Jury mitzuwirken wollte die in Berlin lebende Schauspielerin lieber die

Einschulung ihres Kindes erleben. Jetzt aber freut sie sich auf ihre Tätigkeit in der Jury. „Ich kenne die Filme nicht, gehe da ganz unbefangen ran.“ Während eines zweistündigen Strandspaziergangs hat sie vor der Eröffnung die Hektik der Großstadt abgeschüttelt.

Max Moor: Für uns ist es echter Luxus, in so schöner Umgebung schöne Filme zu gucken. Quelle: Timo Richter

Als gemütlichen Auslauf wertet Uwe Kockisch seine Mitarbeit in der Jury. Gerade erst ist der Schauspieler von einem internationalen Filmfest in Cottbus ins geliebte Ahrenshoop gekommen. „Ich werde die Zeit genießen“, sagt der bekennende Ostsee-Liebhaber. Im kommenden Jahr stehen vermutlich neue Dreharbeiten für eine Donna-Leon-Verfilmung sowie für die Reihe „Weißensee“ auf seinem Terminkalender.

Ganz gemütlich mit einem Espresso-Tässchen in der Hand beobachtet Max Moor die Szenerie im Foyer. Nach der Verschiebung der Ahrenshooper Filmnächte kollidieren die nicht mehr mit dem Filmfest in Venedig. Schon zweimal war der kulturbeflissene Moderator mit einer Lesung Gast in Ahrenshoop. „Da habe ich den Ort kennen und schätzen gelernt.“ Jetzt empfindet er es geradezu als Luxus, in einer schönen Umgebung schöne Filme zu gucken.

Timo Richter