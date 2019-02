Forschertag bei Muschelsuchern in Zingst

Ribnitz-Damgarten Kita-Zertifizierung - Forschertag bei Muschelsuchern in Zingst Die bundesweit tätige Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ hat die Kindertagesstätte „Muschelsucher“ zum zweiten Mal zertifiziert. Die Einrichtung erreichte ein Ergebnis weit über dem Bundesdurchschnitt.

Anlässlich der Bestätigung des Zertifikats durch die Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher fand am Donnerstag in der Zingster Kindertagesstätte Muschelsucher ein Forschertag statt. Hier arbeiten Oscar, Melina, Vin und Charlotte (v. li.) an einem Leuchttisch. Quelle: Timo Richter