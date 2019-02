Ribnitz-Damgarten/Rostock

Die Jugend steht auf, die Jugend bestreikt die Schule – für den Klimaschutz. Die Bewegung „Fridays for Future“ (dt. Freitags für die Zukunft) wird immer größer. Weltweit gehen Schüler an Freitagen auf die Straße, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen und für eine bessere Klimapolitik zu kämpfen. Nun erreicht „Fridays for Future“ auch den Nordosten Deutschlands. Am 15. März ist ein weltweiter Streiktag angesetzt. Dann wollen Jugendliche auch in Rostock auf die Straße gehen. Organisiert wird der Protest von Rostocker und Ribnitz-Damgartener Schülern. „Ich möchte etwas gegen die Klimazerstörung tun, für meine Generation und meine Nachfahren“, sagt Pia Hornung. Die 15-Jährige gehört die 15-köpfigen Organisationsteam an.

Hornung besucht das Richard-Wossidlo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten. Aus der Bernsteinstadt haben sich bislang 15 Jugendliche der Bewegung angeschlossen. Für den Protest in Rostock gebe es bereits mehr als 200 Teilnahmezusagen von verschiedenen Schulen, täglich werden es mehr. Geplant ist, ab 12 Uhr vom Kröpeliner Tor aus durch die Rostocker Innenstadt zu gehen. Die konkrete Planung sei aber noch nicht abgeschlossen, letzte Genehmigungen von Behörden würden noch fehlen.

Initiatorin der „Fridays for Future“-Bewegung ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die mit ihrer Rede bei der Weltklimakonferenz in Kattowitz für Aufsehen gesorgt hat und seitdem jeden Freitag für den Klimaschutz die Schule bestreikt. Weltweit folgen junge Menschen dem Aufruf der 16-Jährigen. In Deutschland finden bereits in Berlin und unter anderem in München, Bremen und Köln freitags Demonstrationen statt.

Nun wollen auch in Rostock junge Menschen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. „ Greta hat viele mitgerissen. Das Thema ist wirklich ernst. Deutschland hält seine eigenen Ziele nicht ein“, sagt sagt Ole Biermann. Der 17-Jährige besucht die 11. Klasse am Damgartener Gymnasium. Mitstreiter Björn Thorn (14), sagt: „Unsere Generation muss mit den Fehlern, die jetzt gemacht werden, später leben. Die Klimapolitik muss sich ändern.“

Kritisiert wurde zuletzt jedoch, dass die Schüler anlässlich der Demonstrationen dem Unterricht fernbleiben und damit im Grunde die Schule schwänzen. Sigrid Schermuk, Schulleiterin am Wossidlo-Gymnasium, sagt dazu: „Unterricht, der von den Schülern nicht besucht wird, ist eine zweischneidige Angelegenheit.“ Grundsätzlich finde sie das „Engagement der Schüler anerkennenswert“. Das Thema Klimapolitik sei aktuell. Und: „Es besteht die Möglichkeit, dass sich Schüler für einen Tag in Absprache mit dem Klassenlehrer beurlauben lassen. Dann gibt es rechtlich kein Problem“, so Schermuk. Der verpasste Unterrichtsstoff müsse natürlich nachgearbeitet werden. Sollten Schüler von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, sollten sie dann aber auch wirklich an den Demonstrationen teilnehmen und nicht einfach zu Hause bleiben.

Das wollen die Ribnitz-Damgartener auch tun. „Unser Protest richtet sich an die Politik und die Gesellschaft. Jeder soll überdenken, wie wir in den Klimawandel reingerutscht sind“, sagt Pia Hornung. Wie Vorbild Greta Thunberg haben sich auch die Ribnitz-Damgartener Schüler in ihrem Lebenstil ihren Forderungen angepasst. „Ich esse kein Fleisch, versuche, Plastikmüll zu vermeiden, kaufe Kleidung second hand oder fair trade“, sagt Pai Hornung.

„Jeder kann etwas tun, auch vor Ort“, sagt Johanna Groth, „öfter mit dem Fahrrad fahren, zum Beispiel. In Ribnitz-Damgarten kommt man mit dem Fahrrad wunderbar überall hin“, so die 16-Jährige weiter. Ihre Motivation: „ich möchte etwas ändern, um unseren Kindern später ein gutes Leben schenken zu können.“

Im Internet unter www.fridaysforfuture.de hat sich die Bewegung in Deutschland gesammelt. Neben Informationen zu den Hintergründen sind hier auch einzelne Regionalgruppen zu finden, die sich in Gruppen im sozialen Nachrichten-Netzwerk Whatsapp austauschen und verabreden.

Robert Niemeyer