Neuenrost

Vor etwa einem Jahr überraschte Christian Härting seinen Chef. Er kündigte seinen unbefristeten Job bei VW in Kassel und sagte zu seinen Kollegen: „Ich geh’ wieder nach Hause, nach Neuenrost. Dort steig ich ins Marmeladengeschäft meiner Mutter ein.“ Die Kollegen dachten, dass der 35-Jährige sich einen Witz erlaubte, doch der Mann von der Küste meinte es ernst.

Wochenmärkte statt Werkstatt

Neuenrost statt Kassel, Früchte statt Autos, Wochenmärkte statt Werkstatt: Seit April hat sich das Leben von Christian Härting komplett verändert. Das erste Glas Himbeermarmelade kochte seine Mutter Roswitha Härting vor etwa 13 Jahren ein. „Weil mein Vater zu viele Sträucher gepflanzt hatte und wir einfach nicht wussten, wohin mit den ganzen Beeren.“ Ihre Tochter Beate Schwiedeps, die auf dem heimischen Hof in Neuenrost eine Gärtnerei betreibt, verkauft die ersten Gläser auf den Wochenmärkten, auf denen sie auch ihre Blumen anbietet. Das Geschäft läuft gut – Hand in Hand – und wird zu einem geliebten Hobby, denn tagsüber arbeitet Roswitha Härting in der Stadtinformation in Ribnitz-Damgarten. Hinter den Treibhäusern der Gärtnerei pflanzen sie immer mehr Sträucher und Bäume an, genau wie es schon Roswithas Vater Siegfried Riebe vor vielen Jahren machte: Blaubeeren, Josta-Beeren, Johannisbeeren, Kirschen, Birnen. Zu Beginn nutzt Rosi Härting noch jedes freie Glas, das sie finden kann. Erst vor etwa sieben Jahren lässt sie sich professionelle Etiketten drucken und liefert ihren Aufstrich in einheitlichen Gläsern mit der Aufschrift „Rosis Aufstrich: Gutes aus Neuenrost“.

Stammkunden lieben regionale Marmelade

Auf den Märkten in Zingst, Prerow, Ahrenshoop und Dierhagen gewinnt sie schnell Stammkunden. Dass die Beeren von Roswitha Härting und ihrer Familie selbst angebaut, gepflückt und eingekocht werden, gefällt den gesundheitsbewussten Feinschmeckern. „Bei uns wird nichts gespritzt“, versichert sie. Seitdem nun auch ihr Sohn Christian ins Geschäft einstieg, läuft der Verkauf noch besser. Aktuell baut er einen Online-Shop auf und bringt frischen Wind ins Geschäft. Seinem Job bei VW trauert er nicht nach: „In meiner Familie sind alle selbstständig, vielleicht liegt das in unseren Genen.“

Drei Unternehmen befinden sich nun auf ihrem großen Grundstück. Die Marmeladenmanufaktur, die Gärtnerei von Beate Schwiedeps und ein Kaminholzvertrieb, den Christians Vater Fritz Härting leitet. Jeden Tag um 15 Uhr trifft sich die Unternehmer-Familie zum Kaffee auf der Terrasse. Nicht nur untereinander auch zu ihren Nachbarn pflegen sie ein äußerst harmonisches Verhältnis. Jutta und Hans-Jürgen Laßahn bringen ihnen regelmäßig Kirschen, Birnen und Äpfel vorbei aus denen die Marmelade entsteht. Familie Härting ist dankbar für solch nette Nachbarn. „Oft rufen sie nur durch das offene Fenster der Marmeladenküche ,Wir gehen pflücken’ und dann verschwinden sie in unseren Sträuchern. So etwas gibt es wohl nur noch auf dem Dorf“, vermutet Christian Härting. Die Welt scheint in Neuenrost ein bisschen besser zu sein. Doch Freizeit gibt es im Sommer kaum. Wer Zeit hat, geht pflücken. „Das wirkt meditativ“, sind sie sich einig. Nur sonntags ist Ruhetag.

Sanddorn ist sehr begehrt

Eine Geheimzutat gibt es nicht. Zu 75 Prozent besteht die Marmelade aus Früchten. Am begehrtesten seien die Sorten, in denen sie Sanddorn verwenden. Ihre Kunden sind gesundheitsbewusst. Regionaler Birkenzucker, frische Früchte aus Neuenrost – das kommt an. In der Familie sind sie sich nur in einer Angelegenheit uneinig: Welche der 30 Sorten denn am besten schmecke. Alle fünf Enkeltöchter von Roswitha Härting lieben die Erdbeermarmelade, da bunkern sie schon mal ein Glas mehr im Vorratsraum. Ansonsten können sie sich schwer zwischen Himbeer, Johannisbeere und Sauerkirsch entscheiden. Nur Vater Fritz und Schwiegersohn Olaf sagen augenzwinkernd: „Wir stehen auf Wurst und sind nicht so die Marmelade-Typen.“

Carolin Riemer