Bad Sülze

Ganz schön irre, diese Lichter! 500 Kerzen ließen die Sülzer Narren über dem Parkett schweben. Kleinigkeit für die Magier des Bad Sülzer Faschingsclubs (BFC), hatte ihr Präsident Tino Olbrich zunächst gedacht. Ein Irrtum, räumte er auf der großen Faschingsparty am Samstagabend ein, die Illumination des Zauberwaldes geriet aufwendiger als gedacht. Schließlich aber hatten seine „Zauberlehrlinge und Architekten“ die Turnhalle der Dahlienschule in einen magischen Ort verwandelt, an dem sich nicht nur Harry Potter, Gandalf, Alice und David Copperfield wohlgefühlt hätten.

Elben und Elfen, Trolle, Gnome und Glückspilze, Hexen, Engel, Einhörner, Väterchen Frost mit Freunden und Lebkuchenhaus, glänzende Froschkönige, Bienen, Schmetterlinge und Libellen, Kaninchen, Hirsche, Hippies und Waldarbeiter strömten aus Hogwarts, Tribsees, Mittelerde, Bad Sülze, dem Märchenland und seiner Umgebung zusammen. Der verrückte Hutmacher Karel und Herzkönigin Michaela aus Stralsund trafen auf die verzauberten Wiesenpieper aus Redderstorf und die Spinnenwesen, Hasenhexen, Gartengrün und Gandalf aus Greifswald. Elfe Laura schnappte sich Glückspilz Bernhard und die grüne Hexe Lisa färbte auf Patrick-Heidi ab.

„Tschugg, tschugg, tschugg“ was ruckelt da durch den Märchenwald, etwa die Darß-Bahn? Ach was, klären Robby, Paul, Ole und Barny in ihren Karton-Waggons auf: „Wir sind der Hogwarts Express.” Auch BFC-Ministerin Paula Teske freute sich über die fantasievollen, ganz überwiegend selbst gefertigten Kostüme, ein Faktor, der am Ende bei der Prämierung noch gewürdigt wurde.

Zunächst begeisterten Prinzen- und Funkengarde gemeinsam mit den inzwischen drei BFC-Tanzmariechen Collien, Luisa und Marie (zwischen 13 und 18) aus Anklam. „Die können den Radschlag ohne Hände,” gab Robin Hood aus Barth schon einmal einen heißen Tipp für zukünftige Wettbewerbsgewinner ab. Garden und Tanzmäuse sollten weitere bezaubernde Auftritte als Schlümpfe, Feen und Hexen und im Rahmen des Magierdramas in mehreren Akten um die goldene Blume der ewigen Jugend haben.

Premiere für Liz „Lissie” Metzler: Die 27-Jährige aus Bad Sülze trat die Nachfolge der langjährigen Zeremonienmeisterin Gudrun Seelke an und führte auf ihre Weise durch das Programm: „Ich bin einfach wie ich bin, ich brauche mich nicht zu verstellen.”

Verstellen mussten sich wohl auch nicht alle Mitglieder des Männerballetts bei ihrer Interpretation des Themas „Shrek lass nach, die Ghostbusters kommen”. Der Grüne mit Esel am Klavier und Fionas Solo begeisterten. Konstanten in Sülze bleiben die Majestäten, Dauerprinz Paul (20) und Prinzessin Jette (15) sowie Norik (7) und Klara (6) absolvierten ihre Staatsgeschäfte mit charmanter Erfahrung. Nur die Schuhe, die drücken immer noch ein bisschen, gab Jette zu. Davon konnten die Gewinner des Preises für die schönste Gruppe kein Lied singen, ihre breiten Flossen ließen sich die Froschkönige nicht quetschen. Zum schönsten Einzelkostüm kürten die BFC-Mitglieder Hutmacher und Herzkönigin. „Eine rundum gelungene Veranstaltung“, war Paula Teske zufrieden, „wir freuen uns jetzt auf die kommenden Feste und die nächste Session”. Dann soll es auch ein Wiedersehen mit den tanzenden Lichtern geben.

Susanne Retzlaff