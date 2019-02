Ribnitz-Damgarten

Das Hafen- und das Frühlingsfest in Ribnitz sind gesichert. Die Stadtverwaltung hat zwei Veranstaltungsagenturen gefunden und beauftragt, die Feste zu organisieren. Die Goliath Show & Promotion GmbH aus Rostock veranstaltet das Frühlingsfest. Das Unternehmen Highlights Event Management MV, ebenfalls aus Rostock, organisiert das Hafenfest. „Der Volksfestcharakter der beiden Veranstaltungen soll aufrecht erhalten werden“, so Silke Kunz. Die Verträge für die Ausrichtung der beiden Veranstaltungen seien zunächst für ein Jahr abgeschlossen worden. „Wir möchten mit beiden Agenturen Erfahrungen sammeln“, sagt Ribnitz-Damgartens Tourismusmanagerin.

„Die Hafenanlage ist eine schöne Veranstaltungsfläche mit maritimen Ambiente“, sagt Heiko Lange, Inhaber von Highlights Event Management MV. Er war von der Stadtverwaltung angesprochen worden und habe sich daraufhin auf die Ausschreibung zur Ausrichtung des Hafenfest beworben. Dieses Fest solle verstärkt maritimen Charakter bekommen, so Lange, sowohl inhaltlich, etwa bei der Gestaltung des Bühnenprogramms oder der Auswahl der gastronomischen Angebote, als auch im Erscheinungsbild. Möglich sei beispielsweise ein Shanty-Chor-Treffen. „Das Grundprinzip der Veranstaltung ist vorhanden. Wir werden vor allem stärker auf Qualität als auf Quantität setzen“, so Heiko Lange. Fahrgeschäfte werde es wieder geben, ein hochwertiger Handelsmarkt sei geplant.

Begleitveranstaltungen des Hafenfestes sollen weiterhin stattfinden, wie etwa das beliebte Bierpaddeln. Quelle: Edwin Sternkiker

Auch die begleitenden Veranstaltungen des Hafenfestes sollen weiterhin stattfinden, also das Bierpaddeln, das Drachenbootrennen und auch das Boddenschwimmen. „Ich werde mit den Organisatoren Kontakt aufnehmen“, sagt der Veranstalter. Das Hafenfest steigt vom 16. bis zum 18 August.

„Wir erhoffen uns einen Qualitätssprung“, sagt Silke Kunz. Die Konstellation sei wie in den Vorjahren: Das Frühlingsfest ist offiziell keine Veranstaltung der Stadt, sondern den Agentur. Das Hafenfest ist eine städtische Veranstaltung. Die Verwaltung hat zudem die Zuschüsse erhöht. Steuerte die Stadt zum Hafenfest bislang 2000 Euro bei sind es jetzt 3000 Euro. Zum Frühlingsfest gab die Stadtverwaltung bislang nichts dazu. Nun wird das Fest mit 1000 Euro bezuschusst.

Auch weitere Feste sind gesichert

Die Suche nach neuen Veranstaltern war notwendig geworden, nachdem sich im vergangenen Jahr der bisherige Organisator Jörg Maletz aus Ribnitz-Damgarten von sämtlichen Veranstaltungen in der Bernsteinstadt zurückgezogen hatte. Gleichzeitig hatte er den Sportpalast samt Kegelbahn geschlossen. Das Gebäude soll verkauft werden.

Das Frühlingsfest in Ribnitz findet vom 26. April bis zum 1. Mai im Ribnitzer Hafen statt und soll ähnlich wie in den vergangenen Jahren aufgebaut sein, inklusive Tanz in den Mai. Die Goliath Show & Promotion GmbH hat unter anderem in Kooperation mit der Stadt die 799-Jahr-Feier der Hansestadt Rostock organisiert und ist außerdem mit einer Bühne bei der Hansesail vertreten. Zu den Referenzen gehören außerdem das Rhododendronparkfest und das Seebrückenfest in Graal Müritz.

Neben diesen beiden Veranstaltungen sind auch weitere traditionelle Feste gesichert wie etwa das Folklore-Tanzfest oder das Sommerfest im Damgartener Hafen. Die Veranstaltung Rock Breeze ist jedoch nicht wieder in den Veranstaltungskalender aufgenommen worden. Auch das Bernsteinfest wird es in der bekannten Form in diesem Jahr nicht geben, vor allem aus terminlichen Gründen. Anstelle einer eigenständigen Veranstaltung wird das Bernsteinfest als Bernsteinmarkt und Bernsteinparty an die Landes-Seniorensportspiele gekoppelt, deren zentraler Eröffnungs- und Abschlussort der Ribnitzer Marktplatz ist.

Robert Niemeyer