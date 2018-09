Ribnitz-Damgarten

Unbekannte Täter haben das Denkmal für Kriegsopfer in der Wasserstraße in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Schmiererei wurde am Dienstag entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der zwei Meter hohe Gedenkstein befindet vor der Kirche sich auf dem Hof des Pfarramtes in Damgarten.

Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Beseitigung der Schmiererei wurde veranlasst.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter Telefon 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Niemeyer Robert