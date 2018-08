Düsseldorf/Rostock

Wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, dass die Rostock Griffins den mehrfachen deutschen Meister und einmaligen Euro-Bowl-Champion Düsseldorf Panther an den Rand einer Niederlage bringen, dann hätten die American Footballer wohl wenig Einwände gehabt. Doch nach dem Spiel am Sonnabend überwiegt der Ärger beim Zweitligisten. Mit 14:21 (14:7) verloren die Ostseestädter beim Staffelfavoriten, mussten damit die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

Trainer Christopher Kuhfeldt haderte mit dem Resultat gegen das Team aus der Rhein-Metropole. „Wir sind mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause gefahren. Auf der einen Seite haben wir aufopferungsvoll gekämpft und den Panthern stark Paroli geboten. Auf der anderen Seite haben wir uns für den großen Aufwand nicht belohnt“, ärgerte sich der 39-Jährige.

Dass es zu mehr nicht gereicht hat, lag unter anderem an der aktuellen personellen Situation bei den Rostockern. „Wir hatten am Ende des Spiels nur noch zwölf Verteidiger zur Verfügung. Gegen eine Spitzenmannschaft wird es dann schwierig. Letztlich haben wir unnötige Fehler gemacht, die Düsseldorf konsequent bestraft hat“, analysierte Kuhfeldt.

Besonders bitter: Abwehrchef Herbert Whitehurst zog sich bei einem Tackle gegen den gegnerischen Quarterback einen Kieferbruch zu, musste von Notärzten behandelt werden. Der US-Amerikaner wird heute operiert und fällt für die restlichen drei Partien aus. Er vergrößert damit die Personalsorgen bei den Footballern, die ohnehin mit einem kleinen Kader nach Düsseldorf gereist waren. „Wir haben Polizisten, Feuerwehrleute und Soldaten bei uns im Team, die dienstlich stark eingespannt sind. Das müssen wir so hinnehmen“, sagte Kuhfeldt, dessen Team eine leidenschaftliche Vorstellung bot und zwischenzeitlich sogar in Führung lag.

Am Ende stand jedoch die dritte Pleite nacheinander mit nur einem Touchdown Unterschied zu Buche. Statt sich – wie vor dem Rückrundenstart erhofft – noch die Chance auf den Staffelsieg offenzuhalten, liegen die Griffins nun auf dem vierten Platz. Doch Kuhfeldt lässt sich nicht beirren. „Wir haben klare Saisonziele besprochen, wollten acht Spiele gewinnen, uns spielerisch weiterentwickeln und unsere Widerstandsfähigkeit verbessern. Spielerisch sind wir deutlich näher an die Teams an der Tabellenspitze herangerückt, als es noch 2017 der Fall war“, meint der Trainer.

Dennoch muss es für ein mögliches Aufstiegs-Szenario – die Griffins wollen laut Kuhfeldt innerhalb der kommenden drei Jahre den Sprung in die GFL schaffen – Änderungen geben. „So, wie sich die erste und zweite Liga entwickelt, müssen wir uns nicht nur in der Breite des Kaders gut aufstellen, sondern noch mehr Qualität hinzugewinnen. Möglich, dass wir gefordert sind, auch Spieler außerhalb Rostocks und Mecklenburg-Vorpommerns zu verpflichten“, meint der Greifen-Coach. Bisher kommen außer vier US-Amerikanern alle Griffins-Spieler aus Rostock und der Umgebung.

Teammanager Jens Putzier pflichtet seinem Cheftrainer bei. „Um in der Liga so mitzuhalten, wie wir es jetzt tun, reicht unsere Idee aus, auf regionale Spieler zu setzen. Wenn wir allerdings aufsteigen und dann die Klasse halten wollen, müssen wir deutschlandweit nach Verstärkungen suchen“, sagt er. Dies betreffe allerdings nur vereinzelte Spieler, das Grundgerüst des Kaders soll bestehen bleiben. Nach OZ-Informationen soll bei einem Strategietreffen Ende September der Weg in die Zukunft besprochen werden.

Für die Akteure auf dem Feld ist die Marschroute bis dahin abgesteckt. Um die angepeilten acht Spiele zu gewinnen, müssen aus den letzten drei Partien noch zwei Siege her. Den ersten wollen die Griffins am Sonnabend im Rückspiel gegen die Düsseldorf Panther holen. Anpfiff im Leichtathletikstadion wird um 17.30 Uhr sein.

German Football League II

Düsseldorf P. – Rostock Griffins 21:14

Berlin Adler – Paderborn Dolph. 35:28

Elmshorn Pir. – Langenfeld Longh. 38:57

Lübeck Cougars – Solingen Palad. 13:14

1. Düsseldorf Panth. 308:124 20:2 2. Elmshorn Pirates 477:381 16:8 3. Solingen Palad. 388:257 14:8 4. Rostock Griffins 301:243 12:10 5. Lübeck Cougars 212:256 10:12 6. Langenfeld Longh. 246:330 10:12 7. Berlin Adler 178:351 4:18 8. Paderborn Dolph. 259:427 4:20

René Warning