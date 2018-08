Große Reisen mit kleinem Gefährt

Mit einem Eriba Triton sind Birgit Dudjahn und Matthias Beier-Dudjahn in der vergangenen Woche auf dem Campingplatz in Dierhagen-Ost aufgekreuzt. Der kleine Wohnwagen, Baujahr 1971, hat schon einige Touren mit dem Paar aus Osterholz-Scharmbeck mitgemacht. Unter anderem führten die Reisen nach Spanien, Frankreich und Kroatien. Auch den Darß kennt das Paar bereits. Da haben sie mit dem kleinen Wohnwagen in den Dünen bei Prerow auf dem Regenbogen-Camp gestanden. Früher waren die Dudjahns mit einem selbst ausgebauten Wohnmobil unterwegs. Am Dienstag hatten die leidenschaftlichen Camper Besuch. Mit Kathleen Otte und Mops Annie hatte sich eine Urlaubsbekanntschaft der vergangenen Tage eingeladen. FOTO: TIMO RICHTER

OZ