Ribnitz-Damgarten

Am Freitag startete Ribnitz-Damgarten in das alljährliche Hafenfest. Zahlreiche Stände locken noch bis Sonntag Touristen und auch Einheimische an. So auch Danilo Wachs. Mit seinen beiden Töchtern Larissa (l., 4) und Annalena (7) ist der Rostocker für einen Tagesausflug in die Bernsteinstadt gekommen, um den letzten freien Tag vor Schul- und Kitabeginn zu genießen. „Die können sich hier nochmal richtig auspowern“, sagt der 39-jährige Brandschutztechniker.

Öffnungszeiten: Freitag: 10 bis 2 Uhr, Samstag: 11 bis 2 Uhr, Sonntag: 11 bis 18 Uhr, Montag: 14 bis 19 Uhr

Kulinarisches, Musik und Sport

Am Samstag startet das Programm um 14 Uhr mit dem Drachenbootrennen. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik von der Express Party Band aus Hoyerswerder auf die Ohren. Sonntag geht es mit dem Boddenschwimmen für Kinder (11 Uhr) und Erwachsene (13 Uhr) weiter. Abschließend wird um 15 Uhr beim Bierpaddeln um den Wanderpokal der Stadt gekämpft. Handwerker und Kunstschaffende runden das Programm ab. Am Montag ist Familientag. Von 14 bis 19 Uhr gelten bei den Schaustellern und Fahrgeschäften ermäßigte Preise.

Dana Frohbös